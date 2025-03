Luto en Televisa: Murió recién nacido de actriz de novelas y estremece con dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de novelas, Natalia Esperón, tras muchos años procesando el duelo, incluso tomando terapia, recuerda el doloroso luto en el que envolvió a Televisa hace poco más de 20 años, cuando le informaron que murió su hijo recién nacido. Ahora, en una reciente entrevista, se sinceró con inéditos detalles de ese momento tan fuerte en su vida, y estremece con dura confesión.

En el año de 1995, Natalia y Pepe Bastón, reconocido empresario que fue uno de los principales ejecutivos de Grupo Televisa por más de 30 años, llegaron al altar llenos de ilusiones y enamorados, pero, desgraciadamente en el 2005, su historia de amor terminó mientras todo su mundo se estaba derrumbando por la tragedia familiar, la muerte de su hijo, que de haber sobrevivido se llamaría Sebastián Bastón Esperón.

Ahora, durante una entrevista con Anette Cuburu, la reconocida actriz de melodramas, confesó que tras una década de matrimonio, y haber pasado por varias dificultades como todo matrimonio, al final, la muerte de sus hijos los rompió como matrimonio: "Era el dolor más grande, por mucho tiempo hasta que pude ir a terapia. Mi matrimonio se vino para abajo, no hubo manera de poder salvarlo". La estrella de El Ángel de Aurora, mencionó que ella se refugió en los dos, de los trillizos, que sobrevivieron, mientras que el ejecutivo con sus amigos, y eso los fue alejando hasta que se separaron, reflexionando que ahora sabe que hicieron mal.

Natalia y Pepe no pudieron superar la muerte de su hijo juntos. Internet

La muerte es algo que está fuera de nuestras manos. Es un misterio. Es una incertidumbre. A mí no me dejaron despedirme de mi hijo. No me dejaron ver su cuerpo, no lo pude conocer. Hay situaciones que te pueden unir, la terapia ayuda un montón, pero en ese momento nadie me dijo", reconoció Natalia.

Tras esto, la actriz de Agujetas de Color Rosa, declaró que tras mucho tiempo en terapia y reconociendo los errores de ambos, entendió que tenían que llevarse bien por sus dos hijos, destacando que ahora, tienen una muy buena relación e incluso que le tiene mucho cariño a él, a Eva Longoria, y a su hijo en común: "Si ahorita nos llevamos bien es porque nos cayó el 20 de que somos papás y que nuestras decisiones son de nosotros, que nuestros hijos tienen que ver una buena relación de respeto entre nosotros":

Finalmente, Natalia señaló que por años no supo las causas de su bebé, que incluso no dejaron que lo viera para despedirse, por lo que una vez que comenzó un verdadero duelo y su sanación, investigó, dando con que todo fue a causa de una negligencia médica: "Su cordón umbilical se le fue haciendo nudos, fue negligencia médica. Me acuerdo que hablé por teléfono un viernes y me dijeron 'La vemos el lunes', y el lunes que me hacen ultrasonido se dan cuenta de que ya había fallecido y que Mariana y José tenían sufrimiento fetal".

Piensan que es mejor, desde los doctores, y lo que te hacen es un daño terrible porque tú sí tienes que ver a tu hijo, tienes que procesar y empezar el duelo, despedirte. Me quisieron ayudar, pero finalmente sí necesitaba vivir ese duelo", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui