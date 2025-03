"Me hizo mucho daño": Imelda Garza no perdona a Maribel Guardia; toma drástica decisión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas la joven cantante, Imelda Garza-Tuñón, reapareció ante los medios de comunicación y aclaró algunos temas en relación al proceso legal que enfrenta con su exsuegra, Maribel Guardia. Frente a las cámaras y micrófonos, la originaria de Monterrey aseguró que la actriz costarricense logró hacerle "mucho daño" después de acusarla por presuntamente no ponerle atención a su hijo y ser adicta.

No obstante, Imelda aclaró que tendrá consideración por la madre de su fallecido esposo Julián Figueroa y por ello tiene algo planeado para sorprenderla. Resulta que la actriz de teatro musical compartió de forma pública que desea poder reconciliarse con Maribel, por lo que incluso permitirá que ella conviva con su hijo José Julián 'N' el próximo mes de mayo, por motivo del Día de las Madres.

Últimamente no he tenido comunicación con ella, pero yo espero que podamos tener un acercamiento para el Día de las Madres de perdida, porque yo sé que para una mujer es muy fuerte... ella fue mamá, entonces José Julián es un pedacito que Julián le dejó", contó Garza-Tuñón.

Imelda Garza Tuñón le guarda rencor a Maribel Guardia

Imelda, quien desde hace algunas semanas recuperó la custodia de su unigénito, señaló que se encuentra consciente de que ella y Guardia están librando una gran batalla, no obstante, entiende que la famosa desee ver al menor: "Yo entiendo que estamos en una guerra, pero es muy cruel no tener acercamiento con el pedacito que le dejó su hijo. No por ella, porque la verdad me ha hecho mucho daño, pero porque sé cómo es ser mujer, cómo es ser mamá y no me gustaría que el mes de mayo no pueda ver a José Julián".

La joven regiomontana explicó que esta reunión entre abuela y nieto no sucederá el 10 de mayo, ya que ella planea estar de viaje en esas fechas, pero resaltó que sí habrá un reencuentro entre ellos: "No creo que sea correcto que yo me ponga en una posición donde no le permita estar con él". Además, Imelda recordó los buenos momentos que pasó al lado de Maribel durante todos los años que pudieron vivir juntas:

Es una persona que respeto porque en su momento, no sé si sea verdad o no, pero ella me trató muy bien y pues yo la quise mucho. Ahorita la verdad la considero como la abuelita de mi hijo".

Además, los reporteros le dijeron que existe la versión de que Maribel fue presionada por su esposo Marco Chacón para que lo denunciara, por lo que ella comentó: "De eso no voy a hablar, no estoy en la mente de él, no sé que haya pasado por su cabeza... no voy a decir nada porque en su momento también lo aprecié", dijo la actriz de la obra musical La Sirenita.

Fuente: Tribuna y YouTube Lo escuché con Alan Morales