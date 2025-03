¡Trabaja borracho! Acusan a conductor de 'Hoy' de pasarse de copas y molestar a conductora

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido conductor del programa Hoy, quien además es considerado como galán de novelas, se encuentra enfrentando un nuevo escándalo, pues ha salido a la luz que presuntamente se presenta a trabajar borracho y que esto ha provocado la molestia de una compañera conductora. Se trata de Nicola Porcella, quien semanas atrás anunció su salida temporal del matutino debido a que se integró a un nuevo melodrama.

Sin embargo, Hoy no es la única producción en la que trabaja el famoso peruano, ya que actualmente tiene al aire un programa en Unicable: ¡Qué buena hora!. En esta producción comparte créditos con Omar Fierro y Michelle Vieth, esta última presuntamente hizo delicadas acusaciones contra ambos. De acuerdo con información de KadriPaparazzi, la actriz de Televisa se ha quejado de la actitud que tienen sus compañeros cuando se pasan de copas.

En ese sentido, 'El Lobo' explicó cómo inició el conflicto: "Resulta que han tenido fuertes discusiones porque Michelle Vieth un día se paró del set, llorando, y pidió hablar con el productor (Alexis Núñez), debido a que Omar Fierro y Nicola, estando al aire, grabando su programa empiezan a tomar y ya pasaditos de copas, empiezan a encimarle la voz a ella, no la dejan hablar".

Nicola Porcella se integró a Hoy el año pasado

Se dice que lastimosamente, la producción no hizo nada ante la petición de Vieth y por ello se ha hecho evidente la gran tensión que hay entre el elenco de ¡Qué Buena Hora!: "Michelle está inconforme, ya no está a gusto, pidió que hablaran con ellos, porque no la dejan hablar todo por pasarse de copas; sin embargo, se lo están pasando por el arco del triunfo y no le están dando el respeto que se merece Michelle Vieth".

'Chakal' por su parte resaltó que ha notado que Omar y Nicola tienen una actitud "machista" con su compañera actriz, pues no le dan la palabra y "no la dejan hablar". Cabe resaltar que hasta el momento, Porcella no ha respondido a esta nueva acusación pero se espera que pronto salga a hablar al respecto. Tampoco han hablado sobre este supuesto conflicto Michelle y Omar Fierro.

