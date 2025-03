VIDEO: La vez que Markitos Toys lloró por arresto de 'El Nini', extrabajador de Los Chapitos

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Durante las últimas horas el nombre de Markitos Toys no ha dejado de estar en tendencia en todas las redes sociales y medios de comunicación debido al lamentable asesinato de su hermano, Gail Castro, quien fue brutalmente acribillado en un restaurante de Ensanada. A raíz de este violento suceso surgieron nuevamente los rumores de que Marcos Eduardo Castro Cárdenas, nombre de pila de Markitos, está coludido con el narco.

De hecho, en redes como TikTok se volvió a viralizar un video que data desde 2023, donde el influencer y youtuber sinaloense aparece llorando frente a las cámaras por la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, alias 'El Nini', quien fuera jefe de seguridad de Los Chapitos. Aunque Toys lo ha negado y ha asegurado que su fortuna la construyó trabajando, siguen habiendo rumores de estar relacionado con el crimen organizado.

En la grabación, que Markitos hizo para sus historias de Instagram, se le puede ver consternado por la detención de 'El Nini', quien el año pasado ya fue extraditado a Estados Unidos: "Tengo días sin subir nada, han hablado mucho sobre cosas de uno, que busquen pruebas de lo que quieran, yo solamente tenía una amistad con mi amigo y una amistad vale más que todo, éramos amigos, ni yo era su empleado ni él mío".

Markitos Toys lloró tras la detención de 'El Nini'

Sin temor a las críticas por subir este tipo de contenido, el oriundo de Culiacán defendió de forma contundente su amistad con 'El Nini': "No me avergüenza subir estas historias. Si algún día la ves esta historia amigo, te extraño y gracias siempre por todo, a la orden siempre ¿o qué? ¿a poco ustedes no tienen amigos? uno no decide en qué trabajen los amigos, la amistad es muy independiente a cualquier cosa". Y antes de cerrar las historias, Markitos dijo:

Ya saben dónde vivo, dónde encontrarme, yo no le debo nada a nadie".

Además, hace apenas un par de semanas, Markitos usó sus redes sociales para recordar a su gran amigo, dedicándole un mensaje por su cumpleaños celebrado el 9 de marzo: "Otro año más de vida. mi amigo, un abrazo hasta donde estés. Se le extraña viejo", escribió en una historia. Asimismo, otro dato que comprueba la gran amistad que tenía el influencer con el exintegrante de Los Chapitos es que cantó su corrido Me dicen Nine, cuya letra hace alusión al papel que tenía Néstor Isidro dentro de la organización.

Fuente: Tribuna