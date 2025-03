Actriz de Televisa sufre triste fallecimiento tras accidente; filtran VIDEO del funeral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este fin de semana la reconocida actriz María Elena Saldaña, mejor conocida como 'La Güereja', abrió su corazón en una entrevista exclusiva que dio al periodista Gustavo Adolfo Infante para su programa El minuto que cambio mi destino. Durante esta plática, la también comediante y productora mexicana no dudó en recordar a su fiel compañero de proyectos, Benito Castro, que murió de manera trágica en 2023.

Como se sabe, Saldaña y el fallecido actor formaron una de las duplas más queridas por el público mexicano siendo parte de programas como La Güereja y algo más, donde él dio vida al carismático 'Papiringo'. Tras haber separado sus carreras desde hace décadas, en 2023 María Elena y Castro se reencontraron porque Televisa les ofreció hacer un nuevo programa juntos, y justo el día que grabarían el piloto, él tuvo un fatal accidente.

Según los reportes, el artista de 77 años acabó con un severo traumatismo craneoencefálico luego de resbalar y caer de las escaleras de su casa, además de que se quebró una costilla y esta le perforó los pulmones. La lamentable situación impidió que 'La Güereja' y Benito volvieran a estar juntos en los foros, por lo que Manuel 'El Flaco' Ibáñez tomó el lugar del fallecido en la serie Más vale sola que se estrenó en 2024.

'La Güereja' recordó con emoción a Benito Castro

Durante su plática con Gustavo Adolfo, Saldaña compartió lo importante que significó para ella trabajar al lado del también integrante de los Hermanos Castro, a quien calificó de ser una persona generosa y humilde: "Con otros compañeros si me iba bien a mí, no me daban chance... pero me topé con un actor extraordinario, no me cansaba de decírselo, tenía una súper escuela, de donde quisieras verlo, era de una familia de artistas".

Asimismo, la actriz compartió que siempre le tuvo mucho respeto a la carrera de Castro: "Sabía dónde tenía que acomodarse en la vida, él decía que era mi patiño y era extraordinario, era un gran artista... yo siempre le hablé de usted porque había sido de los hermanos Castro, era un señor que había brillado en Las Vegas, y yo era una niña que empezaba, siempre le hablé de usted".

Además, el periodista le recordó a 'La Güereja' que él la miró destrozada durante el funeral de Benito y ella recordó que se pudo despedir físicamente de él porque alguien le prestó un banco para que subiera y pudiera ver el féretro: "En ese momento fue, aunque ya lo había hecho antes en mi casa, pues le pude dar las gracias, fue extraordinario el haber topado con Benito". La producción del programa transmitió imágenes inéditas de María Elena en el funeral de Benito, dejando en shock al público.

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento