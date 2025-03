Demi Moore reacciona con una sola palabra tras perder el Oscar ante Mikey Madison

Comparta este artículo

Hollywood, California. - La noche más importante de Hollywood dejó momentos memorables y uno de ellos fue la reacción de Demi Moore al perder el premio a Mejor Actriz en los Oscar 2025 ante Mikey Madison, estrella de Anora. La protagonista de Substance, visiblemente afectada, pronunció una sola palabra al escuchar el nombre de Madison: "Bien". Así lo aseguró Nicola Hickling, lector de labios consultado por el medio Daily Mail.

Para quien no esté enterado, Moore competía en una de las categorías más esperadas de la noche junto a Fernanda Torres por I'm Still Here, Karla Sofía Gascón por Emilia Pérez, Cynthia Erivo por Wicked y la propia Madison.

El momento cumbre llegó cuando Madison subió al escenario, aún incrédula, y sostuvo su primer Oscar. "Esto es muy surrealista. Crecí en Los Ángeles, pero Hollywood siempre se sintió muy lejos de mí", expresó con emoción. Agradeció a la productora y al director de Anora, Sean Baker, y dedicó un mensaje especial: "Solo quiero reconocer y honrar a la comunidad de trabajadoras sexuales. Seguiré apoyando y siendo un aliado. Las mujeres que conocí en esta experiencia han sido una inspiración".

Pero eso no fue todo, pues Madison también tuvo palabras para sus compañeras nominadas: "Quiero reconocer el trabajo reflexivo, inteligente, hermoso e impresionante de mis compañeras. Me siento honrada de estar entre ustedes. Esto es un sueño hecho realidad".

Anora fue una de las grandes triunfadoras de la 97ª edición de los Premios de la Academia, llevándose el galardón a Mejor Película, superando a títulos como The Brutalist, Wicked, Conclave, A Complete Unknown, Dune: Part Two, Emilia Pérez, I'm Still Here, Nickel Boys y The Substance. Además, Sean Baker ganó los premios a Mejor Guion Original, Mejor Montaje Cinematográfico y Mejor Dirección.

Por otro lado, The Substance no se fue con las manos vacías, llevándose el premio a Mejor Maquillaje y Peluquería. A pesar de la derrota, Demi Moore ha tenido una destacada temporada de premios, alzándose este año con el Globo de Oro a Mejor Actriz, así como el Critics Choice Award y el Satellite Award por su papel en The Substance. El camino al Oscar puede ser impredecible, pero la noche del domingo demostró que tanto las veteranas como las nuevas promesas tienen un lugar en la cima de la industria cinematográfica.

Fuente: Tribuna