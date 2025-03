'El Güero' Castro opina del 'romance' de Angélica Rivera y Diego Klein: "Buena promoción"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido productor de novelas, José Alberto 'El Güero' Castro, sorprendió a todo el público de Televisa con los comentarios que hizo sobre el supuesto romance que mantiene su exesposa Angélica Rivera con el joven actor Diego Klein. Si bien la misma 'Gaviota' ya descartó una relación con su coprotagonista en Con esa misma mirada, remake de Mirada de Mujer, su exmarido tuvo algo qué decir al respecto.

En días pasados la también exesposa de Enrique Peña Nieto negó categóricamente su noviazgo con Klein, quien es 19 años menor que ella, pero la revista Caras, que filtró esta información, sostuvo que no mentían y que había pruebas de esta relación. Es por ello que Castro no se escapó de los cuestionamientos de la prensa sobre el presunto romance y durante un evento para celebrar el final de la telenovela Las hijas de la señora García compartió lo siguiente:

Pues yo creo que eso es una parte mediática y es una buena promoción para el proyecto, ¿no? Y yo espero y creo que hicieron un gran trabajo".

Ante las cámaras del programa Hoy, el hermano de Verónica Castro echó por tierra los rumores y auguró gran éxito para esta serie, donde también participa su hija mayor Sofía Castro: "Ella, Sofi, también está ahí. Epigmenio es un buen productor, es alguien que tiene buena mano. Yo creo que traerán un muy buen proyecto para sacarlo adelante. Y lo demás, pues como lo dices, es un punto mediático".

Sobre cómo ha tomado la idea de que la madre de sus tres hijas pueda involucrarse amorosamente con alguien menor, ‘El Güero’ manifestó: "Pues yo, mira, no puedo decir que sea publicidad, sino más bien, yo creo que es una forma mediática para el proyecto. Yo creo que hoy por hoy tenemos mucha disposición o funcionalidad con todos los medios y bueno, yo espero que sea para bien del proyecto".

Angélica Rivera ya desmintió el romance con Diego Klein

Al ser cuestionado sobre si le brindó algún consejo a Rivera, José Alberto confesó: "No, no, no, no, soy muy respetuoso en el sentido de su trabajo y en eso yo soy muy respetuoso, de la vida de ella y de su trabajo". Cambiando de tema, el productor también se pronunció sobre los planes de boda de su sobrino Cristian Castro, quien contraería nupcias por cuarta ocasión, a pesar de lo polémica que ha sido su relación con la argentina, Mariela Sánchez.

Pues no, no sabía, apenas me acabo de enterar. Pues le deseo mucha suerte, mucho éxito. Pues él es impredecible y bueno, pues yo espero que él esté contento y que las cosas sean buenas para él”, declaró sobre el cantante.

Además, 'El Güero' Castro reveló que no descarta acudir al enlace de su famoso sobrino, quien recientemente declaró que planea casarse con su prometida en 2026. “Pues si me invitan y puedo, con mucho gusto", dijo al respecto. Finalmente, el productor de novelas también compartió ante las cámaras de Hoy que la querida actriz Yadhira Carrillo estará en su siguiente melodrama.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy