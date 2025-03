Galilea Montijo sufre terrible accidente en Carnaval; se ausenta de 'Hoy' ¿por grave estado?

Comparta este artículo

Mazatlán, Sinaloa.- La reconocida actriz y presentadora, Galilea Montijo, despertó tanta carcajadas como alarmas de preocupación entre sus seguidores, después de que se viralizara el momento en el que sufre terrible accidente, durante su participación en el Carnaval de Mazatlán. Uno de los puntos que llamó la atención fue el hecho que la jalisciense se ausentó del programa Hoy, ¿se sospecha de un grave estado de salud por el golpe?

Montijo, al ser una de las celebridades más reconocidas en México, gracias a su presencia en el matutino de Televisa y otros proyectos importantes, como La Casa de los Famosos México, fue una de las invitadas a formar parte del Carnaval en Mazatlán, que se realizan desde el 27 de febrero hasta el 4 de marzo, para posteriormente dar inicio a la cuaresma. La presentadora estuvo presente el pasado domingo 2 de marzo saludando y bailando sobre su carro alegórico.

Pero, desgraciadamente, cuando la también actriz de Mujeres Asesinas quiso bajar a la zona inferior del inmenso carro para estar más cerca de la gente, las cosas salieron mal y piso su largo vestido blanco, lo que la hizo caer por varias escaleras. Después del susto pensando que pudo haberse lastimado severamente, cuando se pudo ver que la presentadora estaba riendo y se puso de pie, todos suspiraron aliviados. Después de su caída exclamó: "Se me salió el pie, me agarró el vestido y se me salió el pie".

Pese a que se demostró que no le pasó nada, en X, anteriormente conocido como Twitter, el público se fue en contra de Isaac Moreno, el modelo y actual pareja de Montijo, señalando que solamente tenía el trabajo de cuidar de la conductora y actriz, y no lo hizo bien: "Solo una cosa debía hacer el novio", "El muñeco de adorno", "Nada hizo por sostenerla", "Esos novios actuales valiendo queso, solo una cosa debía hacer, era cuidarla y vean".

Finalmente, la presentadora de Netas Divinas se ha convertido en tendencia en redes por este accidente y por ende, muchos esperan verla en el matutino de la empresa San Ángel, junto a Andrea Legarreta para hablar de su experiencia, sin embargo, no se encuentra en dicho programa y ha causado un gran interés el saber dónde se encuentra actualmente. Según lo compartido por Montijo en su cuenta de Instagram, su ausencia es porque continúa disfrutando de la ciudad costera en Sinaloa y podría regresar hasta que termine el Carnavel.

Fuente: Tribuna del Yaqui