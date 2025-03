Golpe a Imelda Garza Tuñón: Arrestan a su dealer durante audiencia con Maribel Guardia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta, Imelda Garza Tuñón podría perder a su hijo a manos de su suegra, Maribel Guardia, pues se acaba de informar en redes sociales que durante la audiencia en la que se encuentra enfrentándose contra la actriz de Corona de Lágrimas, desahogando pruebas, su presunto dealer fue arrestado. Esto sin duda podría resultar ser un duro golpe mediático para la también cantante, ya que de vincularlos podría perder el caso.

A finales de enero, cuando la actriz de Televisa denunció a su nuera y la acusó de no ser apta para cuidar de su nieto, José Julián Figueroa, por presuntamente ser adicta a las drogas y al alcohol, además de comportamientos inadecuados, en redes sociales casi de inmediato se difundió un video en el que se ve como un hombre esconde un paquete fuera de la casa de Guardia, envía un mensaje y se va. Poco después de esto, en el mismo video, aparece Imelda recogiendo el paquete de donde este sujeto desconocido lo dejó, lo que se dijo fue un paquete con drogas.

Y ahora, este lunes 3 de marzo, días después de que la actriz de Princesas logró recuperar la guardia y custodia de su hijo de solo ocho años, el periodista policial, Carlos Jiménez, reveló la identidad del presunto dealer, afirmando que lo arrestaron en cateo y que hay mensajes que podrían hundir a Imelda: "Gerson Jesuri Huerta, es el tipo que llegaba en este carro blanco a dejar drogas a la casa de @MaribelGuardia. Agentes de @SSC_CDMX lo atraparon en un cateo. Tenía chats de WhatsApp donde lo alertaban por salir en estos videos difundidos".

Jiménez en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, compartió dicha información mientras que Maribel e Imelda aún se encuentran en la audiencia de desahogo de pruebas, para cada una defender su postura y que se determine que es lo mejor para el hijo del difunto Julián Figueroa. Guardia cuando llegó a los juzgados, antes de entrar a la institución habló con la prensa y declaró que ella quiere que Imelda siga con su hijo, pero que lo haga estando limpia y de una manera en que no lo ponga en riesgo por sus adicciones.

Hasta el momento, Imelda no estaría enterada, pues según los informes más recientes de Sale el Sol, tanto la actriz de La Rueda de la Fortuna, como Maribel, siguen dentro de los juzgados presentando sus pruebas y no han salido. Con respecto a la detención del supuesto dealer, en caso de que sí tenga tratos con Imelda, esto para ella podría significar la perdida de su hijo, al confirmarse que tiene problemas de adicción, sin embargo, no se ha revelado nada concreto que lo relacione como el vendedor de drogas de la joven o que ella tenga dependencia a dichas sustancias.

Fuente: Tribuna del Yaqui