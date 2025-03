Influencer asegura tener pruebas de que Ángela Aguilar abortó un hijo de Nodal ¿fue antes de Cazzu?

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Ángela Aguilar y Christian Nodal vuelven al centro de la polémica, esta vez por las declaraciones del creador digital Zorrito Youtubero. Javier Mata, nombre real del tiktoker, aseguró tener pruebas de que la cantante de regional mexicano presuntamente abortó a un hijo de Nodal hace algunos años, antes de que hicieran oficial su relación.

La polémica inició cuando Javier Mata publicó una historia en redes sociales donde afirmó haber recibido información sobre el supuesto embarazo de Ángela Aguilar: "Desde hace varios días me ha llegado info de que, supuestamente, Ángela estuvo embarazada de Nodal hace mucho, pero que tuvieron que enviar al bebé con San Pedro. Me han llegado pruebas de ello, pero no sé si sea prudente compartir esto. Es muy delicado el asunto", escribió el influencer.

Influencer asegura tener pruebas de que Ángela Aguilar abortó un hijo de Nodal. Foto: Redes

Pero eso no fue todo, pues en una segunda publicación, Zorrito Youtubero compartió una presunta captura de pantalla de un mensaje enviado desde la cuenta verificada de Pepe Aguilar, padre de Ángela. En dicho mensaje, el cantante advirtió al influencer sobre posibles acciones legales: "Nunca me he tomado el tiempo de meterme en escándalos. Mi equipo legal siempre se ha encargado de todos estos asuntos mediáticos. Pero creo que estás cruzando una línea que como padre no puedo permitir y me refiero a la historia que subiste, donde aseguras cosas muy delicadas, las cuales pueden tener consecuencias muy fuertes", se lee en el mensaje atribuido a Pepe Aguilar.

Cabe recordar que las tensiones entre Pepe Aguilar y Javier Mata no son nuevas. En noviembre de 2024, el tiktoker denunció haber recibido amenazas por parte del cantante y su entorno tras publicar un video crítico sobre Ángela Aguilar, quien en ese entonces había sido nominada por la revista Glamour como una de las Mujeres del Año.

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar, ni Christian Nodal, ni Pepe Aguilar han emitido declaraciones públicas sobre las recientes acusaciones. La plataforma Prensa Aguilar, creada por el patriarca de la dinastía para aclarar información sobre su familia, también ha mantenido silencio. En redes sociales, las declaraciones de Zorrito Youtubero han encendido un debate. Mientras algunos usuarios consideran que el mensaje de Pepe Aguilar es una amenaza velada, otros han recordado los rumores que han circulado desde que Ángela y Nodal hicieron pública su relación.

Según versiones extraoficiales, Ángela y Nodal habrían iniciado un romance cuando el cantante sonorense participó en una gira de la Dinastía Aguilar. En ese entonces, Ángela era menor de edad, lo que supuestamente provocó la oposición de Pepe Aguilar. Estos rumores fueron reavivados por la propia Ángela en junio de 2024, cuando declaró a ¡Hola! Américas que su relación con Nodal no era nueva, sino la continuación de algo que habían pausado: "No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar". La polémica sigue creciendo en redes sociales, mientras los protagonistas del drama optan por el silencio.

Fuente: Tribuna