Livia Brito acusa a Ernesto Zepeda de tocarla indebidamente; el paparazzi se defiende

Ciudad de México.- Después de que Livia Brito sacara nuevas acusaciones de agresión y hasta posible acoso del fotógrafo, Ernesto Zepeda, asegurando que este supuestamente hizo tocamientos indebidos, el paparazzi decidió presentarse en vivo en Imagen TV para dejar en claro que él en ningún momento entró en contacto con la actriz de Televisa o su pareja, defendiéndose de los señalamientos.

A cinco años de que Livia se ganara el odio del público y de todo periodista, como Gustavo Adolfo Infante, por haber golpeado al fotógrafo ya mencionado, la actriz de La Mujer del Diablo, sacó nuevas acusaciones en su contra, afirmando que la empujó: "Cuando llegué, me tocó el pecho y me empujó, que eso fue una de las cosas que no se dijo y yo, antes de ser famosa, pues soy mujer y la violencia no va". De la misma manera, aseguró que él no quiso hablar de la situación: "Es que yo intenté desde un principio dialogar con él, pero él quiso demandarme, hizo tres demandas en mi contra y yo no lo quería demandar".

Después de estas declaraciones, Zepeda se presentó en una videollamada en vivo de Sale el Sol para defenderse, asegurando que Joanna Vega Biestro tenía razón en dudar de lo dicho por Brito, ya que es mentira que él le haya puesto una mano encima, a ella o a su novio: "De ninguna manera (empujó y tocó el pecho)... Se está acordando de cosas cuatro años de esa situación, las cosas no se dieron así, es falso lo que ella dice. Estuvo tirando golpes, estuvo insultando y menospreciándome, es terrible, y niego categóricamente esto".

Zepeda destacó para Ana María Alvarado, Gustavo y Joanna que no se pudo dar una plática entre ellos y jamás tuvieron una actitud pacífica, porque siempre fueron agresivos y desde que lo vieron solo se han dedicado a atacarlo físicamente y hasta de manera verbal: "Lo único (cuando entró en contacto con Livia) fue cuando ella me tomó de los hombros y trata de pegarme con la rodilla y me hago para atrás, pero tenía que cuidarme de los ataques de los dos, porque eran insultos y golpes, cuando pararon fue cuando dije que los grababan".

Finalmente, señaló que él lo único que pudo hacer en todo momento fue esquivar algunos de los golpes y tratar de alejarse de ambos, pero le era muy difícil al ser ellos dos en su contra, destacando que fue el entonces novia de ella quien le abrió la ceja con la cámara y por eso también cuidaba no pegarse con ella: "Tenía que estar al pendiente porque su novio tenía la cámara y es un objeto sumamente pesado con el lente".

Fuente: Tribuna del Yaqui