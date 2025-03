Manelyk González destroza a Dania Méndez y Aleska Génesis en pelea en 'LCDLF All Stars'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, Manelyk González está tomando fuerza con el público por su manera tan frontal de ser, ya que pese a que es su mejor amiga, no tuvo reparo al momento de destrozar a Dania Méndez, y de paso decirle sus verdades a Aleska Génesis, en medio de una de sus intensas peleas dentro de La Casa de los Famosos All Stars, que tiene días llena de muchas tensiones y cambios inesperados.

Manelyk desde su etapa en Acapulco Shore se ha caracterizado por su 'filosa' lengua, debido a que nunca ha temido decir en voz alta lo que piensa de quien sea y por ende siempre es tema en controversias y suele meterse en problemas por esta situación. Hace varios meses fue sumamente criticado por señalar que en La Casa de los Famosos México estaban sacando a aquellos que daban sazón y de quedarse 'Mar' únicamente se haría aburrido sin esas peleas.

Por este motivo, después de los posicionamientos el pasado domingo 2 de marzo en el reality show de Telemundo, Méndez no se quedó callada con todo lo que pensaba cuando quisieron confrontarla y hacerle sentir mal por sus decisiones de ir en contra de Lupillo Rivera y sus seguidores, entre los que se encuentra Dania, que era su mejor amiga al entrar. Principalmente se lanzó en contra de Aleska.

La exnovia de Clovis Nienow fue víctima de la ira de González a causa de su inesperada cercanía con Luca Onestini, el italiano al que siempre menosprecio y aseguró que lo quería fuera desde la primera semana por lealtad y respeto a su amiga, Cristina Porta, pero de la nada hasta parece que estarían intentando una relación sentimental, así que para Manelyk es una incongruencia que no entiende y señala que es muy sospechoso que de la nada lo busque, haciendo ver que su plan es alejarlo de su team y acabarlo.

Con respecto a la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, su problema es el hecho de que siente que no está siendo leal a quienes debe de serlo y está jugando cartas muy contradictorias y "mustias", pues para ella está tratando de "quedar bien con todos" y no dice las cosas de manera frontal como debe de hacerlo y ante quienes debería dé, por lo que Dania se defendió asegurando que no era así, pero no puede prohibirle nada a nadie.

Fuente: Tribuna del Yaqui