Maribel Guardia llega a juzgados para enfrentar a Imelda Garza Tuñón y manda fuerte mensaje

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, la reconocida actriz y cantante, Maribel Guardia, se reencontró con los medios de comunicación a las afueras del juzgado, donde acudió para continuar con el proceso legal contra Imelda Garza Tuñón, madre de su nieto, José Julián Figueroa, a quien señaló ante la ley para salvaguardar el bienestar del menor. Aprovechó para mandar fuerte mensaje sobre lo que piensa de lo dicho.

Minutos antes de arribar a la audiencia, la actriz costarricense de Televisa, aseguró que no tiene intenciones de quedarse con el menor, pero que decidió entablar esta batalla por la preocupación que le generaba ver algunas acciones que ponían en peligro la integridad de su descendiente: "Sí, estoy muy bien, muy tranquila, yo siempre supe y siempre dije que mi intención es que ese niño estuviera con su mamá, porque es el mejor lugar para que un hijo esté, con una madre".

Si Imelda está bien, el niño va a estar bien, y eso a mí me da muchísima tranquilidad. Y eso es lo más importante, la seguridad, el bienestar del niño. Aquí lo importante no somos ni Imelda ni yo, es el niño", añadió.

Al ser cuestionada sobre si le impactó la resolución momentánea de las autoridades, la actriz de Corona de Lágrimas con toda calma destacó que no es algo que no le sorprende, pues ella quiere que madre e hijo estén bien, por lo que indicó: "Me lo imaginaba que podía suceder, claro que sí, no fue algo como que me sorprendiera. Te digo, yo siempre supe que este niño hermoso, y que amamos tanto Imelda y yo, no iba a estar conmigo, porque era una ley de vida. Lo que yo quería era protegerlo, cuidarlo, y yo creo que, si Imelda está bien, él va a estar bien".

Ante las dudas sobre quién se encargará de la manutención del menor, Maribel aclaró: "Y yo, el deseo que tengo con el niño es, esté conmigo o no esté conmigo, es seguir manteniéndolo, seguir protegiéndolo, seguir dándole todo lo que yo le he dado desde que era un niño, y seguir dándole dinero a Imelda por mes". Sobre el proceso que se llevó a cabo para que el hijo de Julián Figueroa volviera con su madre, la estrella de talla internacional relató:

Llegaron… No, pues explicación no, no dieron explicación, llegaron ahí, sí, la verdad, rompieron la puerta, se metieron, pero bueno, Marco habló con el niño, le dijo: 'ya no te preocupes, esta gente es personas buenas, vienen por ti, vas a estar con tu mamá', y él se fue tranquilo".

Finalmente, y luego de que Maribel manifestó estar serena por lo que sucede en este momento con su nieto, único descendiente de su fallecido hijo Julián Figueroa, fue Marco Chacón, esposo de la artista, quien desveló las dudas sobre algunos rumores en el ámbito legal: "Es una audiencia para entregar pruebas. No hay restricción para ninguna de las partes de ver al niño, eso no se ha determinado ni es el tiempo procesal para hacerlo", dijo antes de entrar al lugar donde Maribel se volverá a ver frente a frente con Imelda, en esta lucha por el cuidado de José Julián.

Fuente: Tribuna del Yaqui