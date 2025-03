Pati Chapoy confirma si ya tiene listo al reemplazo de Daniel Bisogno en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida periodista Pati Chapoy fue abordada por el reportero Edén Dorantes en el Aeropuerto de la CDMX, a su regreso a tierras mexicanas tras haber estado de viaje por Nueva York durante la semana pasada. Como era de esperarse, uno de los cuestionamientos que se le hizo a la conductora fue si es verdad que ya tiene listo al reemplazo de Daniel Bisogno para el programa Ventaneando.

Como se recordará, fue el pasado jueves 20 de febrero por la tarde cuando se confirmó que 'El Muñeco' había fallecido a los 51 años luego de casi dos años luchando por su salud. El famoso no se pudo recuperar del trasplante de hígado al que fue sometido el 4 de septiembre de 2024, pues debido al ataque de una bacteria en su organismo, varios órganos, como riñones y pulmones, le comenzaron a fallar, lo que derivó en su muerte.

Aunque todavía no pasaban unos días del fallecimiento de Daniel, y en redes sociales y diversos medios de comunicación no dejaban de especular sobre quién lo reemplazaría en Ventaneando. Entre uno de los nombres que surgió de inmediato fue el de Ricardo Casares, quien actualmente está en Venga la Alegría, pero que inició su carrera junto a Chapoy. El mismo presentador dijo estar dispuesto a regresar al vespertino de espectáculos.

Daniel Bisogno falleció el pasado 20 de febrero

Sin embargo, muchos no se han dejado de preguntar qué decisión tomará Pati ante el vacío que dejó Daniel en el elenco. Al escuchar que Edén Dorantes la cuestionó al respecto, la periodista de inmediato reviró: "Daniel es insustituible", y dejó en claro que no llegará un nuevo conductor al programa: "No va haber contratación de nadie, estamos completos". Luego el reportero le nombró a Pati la posibilidad de contratar a Alex B, hermano de Daniel, pero ella lo descartó:

No", dijo de forma contundente.

Por otra parte, el reportero también cuestionó a la periodista mexicana sobre el proceso legal que tienen ella y desde hace décadas: "Ahora que tengo la oportunidad de platicar con ustedes sobre este proceso con Gloria Trevi en qué proceso está?", preguntó Edén, mientras que Pati respondió tajante: "No te puedo decir". Después el reportero insistió en el tema, pero la titular de Ventaneado mantuvo su postura: "No te puedo decir nada".

