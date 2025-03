Reseña: 'The Monkey': El intento fallido de Osgood Perkins por recrear la magia del horror

Comparta este artículo

Ciudad de México. - En un panorama cinematográfico donde el horror parece renovarse constantemente, Longlegs de Osgood Perkins logró destacar el verano pasado, ofreciendo más que el típico impacto fugaz. Con una trama de asesino en serie inquietante y una actuación hipnótica de Nicolas Cage, la película consolidó a Perkins, hijo del legendario Anthony Perkins, como una figura a tener en cuenta en el género. Sin embargo, su más reciente entrega, The Monkey, basada en el cuento de Stephen King de 1980, no ha logrado replicar ese éxito y, en cambio, se tambalea entre lo grotesco y lo inverosímil.

Desde su primera escena, The Monkey establece un tono exagerado y anticuado. Un piloto cubierto de sangre, interpretado por Adam Scott, entra a una casa de empeño con el siniestro mono de cuerda, un juguete cuya macabra rutina es clara: cada vez que el muñeco golpea su tambor, alguien muere de forma extravagante. El problema radica en que las muertes, decapitaciones, electrocuciones y estampidas, carecen del ingenio o la ironía que hicieron icónicas a sagas como Destino Final o The Evil Dead, pues en lugar de abrazar el absurdo, la cinta parece empujarlo de forma gratuita, sin un hilo conductor sólido.

Ahora bien, el núcleo narrativo se centra en dos hermanos gemelos, Hal y Bill (ambos interpretados por Christian Convery), quienes descubren el letal juguete entre las pertenencias de su difunto padre. La relación entre los hermanos, marcada por el abuso y el odio, carece de matices y resulta caricaturesca, sin generar la tensión emocional que una buena película de terror psicológico demanda. Más tarde, cuando los hermanos crecen y ambos son interpretados por Theo James, la historia pierde aún más peso dramático, atrapada entre una narrativa desarticulada y las muertes cada vez más absurdas causadas por el malévolo mono.

La historia original de King, aunque no una obra maestra, aludía a "La pata del mono" de W.W. Jacobs, explorando la relación entre el poder y el destino. Sin embargo, la adaptación de Perkins convierte este subtexto en un espectáculo slasher desordenado, más preocupado por las escenas de muerte que por la construcción de personajes o la creación de una atmósfera envolvente. Mientras que Longlegs logró equilibrar el horror con un sentido de misterio y sofisticación visual, The Monkey parece más un ejercicio de estilo vacío.

El elenco, a pesar de sus esfuerzos, no logra salvar la película. Theo James ofrece una actuación aceptable como el adulto Hal, pero se ve limitado por un guion que nunca le permite profundizar en las complejidades emocionales de su personaje. Adam Scott tiene una breve participación al inicio, y Tatiana Maslany, a pesar de su probado talento, apenas tiene espacio para brillar.

En cuanto a las muertes, aunque claramente inspiradas en el horror operístico de películas como The Omen o Dead Alive, carecen de impacto. La extravagancia por la extravagancia nunca funciona si no está acompañada de una narrativa que justifique su existencia o al menos de un tono que abrace el absurdo con conciencia.

Osgood Perkins tenía la oportunidad de consolidar su posición como un visionario del horror tras el éxito de Longlegs. Sin embargo, The Monkey demuestra que el estilo visual y las muertes espectaculares no pueden sostener una película sin una base narrativa sólida. En un género donde las reglas del juego están en constante cambio, esta última entrega parece más un tropiezo que un paso adelante. Aunque el público siempre encontrará fascinación en el terror de marca y las adaptaciones de Stephen King, no esperemos que The Monkey tenga piernas largas.

Clasificación MPA: R. Duración: 98 MIN. Producción: Neon, en asociación con C2, Stars Collective, entre otros.

Fuente: Tribuna