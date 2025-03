¿Será verdad? Zoe Saldaña dice que ‘Emilia Pérez’ no es una película sobre México

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de diversas situaciones la película Emilia Pérez formó parte de la entrega 97 de los Premios Oscar y la actriz Zoe Saldaña, quien interpretó a la abogada Rita Mora Castro, ganó el Óscar a la Mejor Actriz de Reparto, el primero en su carrera y también se convirtió en el segundo de los dos que se llevó la cinta que protagonizó la actriz española Karla Sofía Gascón.

Sin embargo, Saldaña que también participó en películas como Avatar: El sentido del agua (2022) y Vengadores: Endgame (2019), dio una conferencia de prensa donde habló las críticas que ha recibido Emilia Pérez desde que se estrenó en los cines de Latinoamérica y principalmente en México. Acerca de lo anterior la mujer de 46 años fue cuestionada por una reportera mexicana que le preguntó su opinión sobre cómo se retrató a México en la película.

“Siento mucho que tú y tantos mexicanos se hayan sentido ofendidos. Esa nunca fue nuestra intención. Cuando hablamos, lo hicimos con amor, desde el corazón y voy a defender eso”, respondió y agregó para ella el corazón del filme no es México, puesto que es de cuatro mujeres que podrían haber sido de cualquier otro origen, ya sea Rusia, República Dominicana, de Detroit, una ciudad de Michigan o inclusive Israel.

La actriz de Avatar asegura que ‘Emilia Pérez’ no es sobre México

"No comparto tu opinión. Para mí, el corazón de esta película no es México. No estábamos haciendo una película sobre un país. Estábamos haciendo una película sobre cuatro mujeres. Esas mujeres podrían haber sido rusas, podrían haber sido dominicanas, podrían haber sido negras de Detroit, podrían haber sido de Israel, podrían haber sido de Gaza", aseguró mientras dejaba en claro que los personajes intentaban sobrevivir a la opresión sistemática.

Asimismo, resaltó que se mantiene firme en su pensamiento y a pesar de todo se encuentra abierta a dialogar con "hermanos y hermana mexicanas" sobre cómo Emilia Pérez pudo haber sido mejor. A través de redes sociales sus declaraciones han sido motivo de debate y hay una gran parte de internautas que consideran sus comentarios como desatinados e inclusive fuera de lugar.

Fuente: Tribuna