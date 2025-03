¿Tania Rincón estará en 'LCDLF México'? Conductora de 'Hoy' tendría invitación al reality

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque aún faltan más de cuatro meses para que comience la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, en medios de comunicación ya se comienza a especular sobre la lista de celebridades que se unirán al exitoso reality de Televisa. Y un rumor fuerte sobre este proyecto es que una querida conductora del programa Hoy ya habría recibido la oferta para sumarse al elenco de esta tercera edición.

Se trata de la controversial Maryfer Centeno, conocida por su trabajo como grafóloga pero también por ser parte del matutino del Canal de Las Estrellas conduciendo secciones como Bajo la lupa y ¿De qué me hablas?. Aunque ella no ha compartido información alguna sobre el mencionado proyecto, fue su compañera de Hoy, Martha Figueroa, quien sacó a la luz este rumor, asegurando que la conocida influencer no deja de hablar del reality.

No está confirmada, pero se la ha pasado preguntándonos a todos de: ‘Oye, ¿tú entrarías? ¿Será bueno entrar?’. Se le nota luego, luego, que le ofrecieron y no sabe qué hacer", dijo en su canal de YouTube.

Figueroa afirma que Centeno ha tenido un comportamiento extraño durante los últimos días y por ello nuda que vaya a ser parte del programa exitosamente conducido por Galilea Montijo: "Yo le dije. Yo que soy una morbosa le dije: ‘Claro, entra, estaría muy padre’. Porque sí siento que sería un personaje que detonaría muchas cosas. Yo se los estoy diciendo y sí jala, aquí se los decimos… Siento que ella está muy sospechosa y que le da penita decirnos que sí va a aceptar", explicó la periodista.

Maryfer Centeno podría ser parte de 'LCDLF México 3'

Tania Rincón se sumaría a LCDLF México

Sin embargo, hay especulaciones de que otra conductora de Hoy también se sumaría al proyecto y se trata de la michoacana Tania Rincón. En la reciente edición del programa Con Permiso, el periodista Pepillo Origel mencionó el nombre de esta guapa conductora para LCDLF México 3, aunque Marthita dudó que sea real: "Ninel Conde sí es un personaje para esos lugares... ¿Tania Rincón? cero", dijo la conductora.

Entre otros nombres que mencionó Pepillo se encuentran personalidades como Maribel Guardia, Armando Araiza y Carlos Arenas, de quien Martha también duda porque es "muy quisquilloso": "No le gusta comer de este plato porque tú ya agarraste, cuando sale de viaje se lleva sus sábanas, tiene sus cosas como de loquito, tiene sus TOCs". Sin embargo, la presentadora resaltó que quizá la producción decidió llamar a Carlos para que arme conflicto con las cosas que no le gustan.

