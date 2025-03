VIDEO: Alicia Villarreal rompe en llanto en concierto y dedica emotivo mensaje a su padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente la reconocida cantante, Alicia Villarreal, se encuentra pasando por una tragedia familiar difícil de sobrellevar, por lo que no pudo contenerse y rompió en llanto, mientras que estaba en pleno concierto y sobre el escenario, al tomarse un momento para dedicarle emotivo mensaje de despedida a su amado y fallecido padre de 77 años, Víctor Villarreal Martínez.

La intérprete de temas como Te Aprovechas, desgraciadamente ha tenido un 2025 lleno de tragedias y se ha visto en el centro del escándalo, debido a que perdió a su amada amiga, Dulce, se está separando del padre de sus hijos y lo demandó por casi ahorcarla. Pero, además de estos duros golpes, se sumó la tan trágica muerte de su padre a los 77 años de edad, el viernes 28 de febrero, después de varios días internado en un hospital en Monterrey.

Alicia no se pronunció sobre esta partida más que para confirmar que había perdido a su padre en uno de los momentos más complicados de su vida, pero su hija, Melenie Carmona Villarreal, sí, con un video de él bailando en sus 15 años, al igual que el productor musical de los Kumbia Kings, con un mensaje en el que asegura que era como un padre para él: "Hoy otra espina desangra mi corazón. Mi suegro partió a los brazos del señor. Él fue un padre para mí, siempre supo que lo quise así. Me duele mucho no estar ahí".

Tras el deceso del señor Villarreal, el sábado 1 de marzo se realizaron los servicios funerarios en la Funeraria Gayosso Capillas Marianas en Monterrey, Nuevo León. Sorpresivamente no se vio a la creadora de Te Quedó Grande La Yegua en la velación de su padre, y muchos se cuestionaron el porqué, hasta que apareció en Texas, en donde el 2 de marzo brindó un concierto en el Bert Ogden Arena, que fue todo un éxito.

Se desconoce si los motivos fue porque no quiso cancelar o si simplemente no le dieron la oportunidad, sin embargo, la exesposa de Arturo Carmona rompió el silencio sobre la partida de su padre sobre el escenario, tomándose unos segundos para dedicarle unas bellas palabras en el que le agradece que le enseñara que trabajar es importante para sobrevivir a la vida: "Quiero decirles que una de las cosas más hermosas que he aprendido de mi padre es trabajar, trabajar porque no hay otra cosa para sobrevivir en este mundo, dar ejemplo, dar amor, que en paz descanse mi padre, muchas gracias".

Fuente: Tribuna del Yaqui