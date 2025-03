Viuda de Fernando del Solar manda recadito a Ingrid Coronado; seguirá peleando por herencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 3 de marzo reporteros de distintos medios captaron a Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, saliendo del Juzgado de lo familiar en la CDMX y debido a que es público que tiene una batalla legal con Ingrid Coronado, de inmediato se acercaron a pedirle una entrevista. No obstante, la instructora de yoga aclaró que su visita a este juzgado no tenía nada qué ver con su pleito con la conductora mexicana.

Anna explicó que había acudido ante las leyes para quedarse con la custodia total de su hija menor, quien ya es una adolescente de 15 años. Tras aclarar esta situación, la también coach de vida accedió a aclarar las dudas sobre la batalla legal que enfrenta contra Ingrid por la propiedad de un departamento que presuntamente Fernando le heredó, pero que según Coronado forma parte de un fideicomiso de sus hijos.

Mira, todo eso lo lleva la abogada Mariana Gutiérrez, en estos momentos seguimos estando en espera de que sea notificada, y bueno, nada más, está viendo movimientos, no se los puedo decir chicos, pero esta audiencia no fue para la señora Coronado”, explicó Ferro.

Posteriormente, la viuda de Fernando reiteró que Coronado se mantiene indispuesta a llegar a un acuerdo: "Sigue la situación igual, ha habido alguno que otro movimiento que se ha presentado en el domicilio porque, pues bueno, si ustedes lo saben, también hay un departamento a nombre de sus hijos, el más pequeñito, entonces, pues es eso, o sea, ha habido movimientos apenas, pero nada de algún acuerdo o algo así, ninguno", añadió.

Anna Ferro lucha por la herencia de Fernando del Solar para proteger a sus hijos

Además confirmó que ya no tiene ningún contacto con los hijos del argentino: "Ninguna visita con los hijos, ninguna comunicación, acuerdo, pues estaría padre tener un acuerdo", declaró. Pero cuando surgieron las preguntas sobre si Coronado ha mostrado alguna disposición en este sentido, Ferro replicó: "No, para mí no, de ese lado no". Asimismo, Anna tachó de incongruente a la exestrella de TV Azteca: "La verdad es que se dice una cosa y actúa de otra forma", subrayó.

Finalmente, la maestra de yoga aclaró que no cesará en su disposición para cumplir la última voluntad de Fernando del Solar, con respecto a la propiedad que la mantiene enfrentada con Ingrid Coronado. "Bueno, pues también a mí me ampara la ley, porque yo también tengo documentos que me están amparando, tanto a mí como a mi hija Francesca, porque si ella está amparando a sus hijos, yo también tengo a unos hijos y también por mi parte de la familia de Fer, soy su esposa legítima".

Es la decisión de Fer, Fer decidió eso, no es algo que yo estoy queriendo hacer, no hay forma de que yo pueda hacer algo legal, si yo no tuviera los documentos", aclaró.

Fuente: Tribuna