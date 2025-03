Yadhira Carrillo llega a 'Hoy' y confirman su regreso con remake de 'El Privilegio de Amar'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Yadhira Carrillo no ha dejado de estar en todos los titulares de la prensa en los últimos días debido a que se rumoraba su posible regreso a las novelas de Televisa. Sin embargo, las especulaciones sobre esta situación ya quedaron atrás debido a que este lunes 3 de marzo se confirmó en la transmisión del programa Hoy que la actriz volverá a la actuación este 2025 con el remake de El Privilegio de Mandar.

Como se mencionó anteriormente, el elenco del matutino de Las Estrellas platicó sobre el posible regreso de Yadhira a la pantalla chica tras ser captada en los pasillos del canal y hacer una participación especial en el final de la telenovela Las hijas de la señora García. En primer lugar, la producción de Hoy transmitió una entrevista de la actriz de 51 años, donde comentaba porque estaba en las instalaciones de San Ángel:

Es que yo aquí tengo un papá, que es mi papá artístico, además del señor Ernesto Alonso, es el señor Eugenio Cobo, y hoy dije: 'hace mucho tiempo que no paso a saludarlo'. Siento que me quiere como a una hija, ¿sabes?, porque me lo ha dicho, me dice 'hijita', y debes ser agradecido, uno debe ser agradecido con esas personas, por ahora solo vine a darle un abrazo a mi papá", explicó Carrillo.

Y tras 17 años de ausencia en los melodramas, la icónica villana mexicana dijo: "Y le agradezco al público eso, que no me olvide, porque yo estoy siempre lista para lo que necesiten, y si lo que necesitan es una novela, pues hay que buscarla. Y solo porque la gente lo pide, entonces hay que ver para hacerlo, ¿verdad?". Y ante la pregunta de si ya tenía ofertas para regresar a la actuación, Yadhira dijo:

Pues vamos a pedirle a las musas, ¿no?, que lleguen, y si se hace, yo les aviso".

Sin confirmar su regreso a las novelas, Yadhira aseguró que no se arrepiente de las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, aunque esto haya significado alejarse de su carrera artística: "Nada, he vivido un círculo de mi vida muy diferente al de antes, cuando era estudiante y hacia novelas, y luego viene otra etapa en tu vida en la que te casas, y estás en esa etapa de tu vida, como todos los seres humanos, y no me ha faltado nada, he sido una mujer muy bendecida".

Momentos antes de que transmitieran esta entrevista, el productor José Alberto 'El Güero' Castro también había aparecido en Hoy confirmando que es un hecho que Yadhira será parte de su nuevo melodrama, que sería el remake de El Privilegio de Amar: "Va estar con nosotros ahora la señora Yadhira Carrrillo, regresa, tenerla nuevamente es una gran oportunidad, es una gran actriz, ella siempre ha sido de casa".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy