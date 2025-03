"A lo mejor decidimos separarnos": Actriz de Televisa hace fuerte confesión de Alexis Ayala

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora, Cinthia Aparición, acaba de brindar una entrevista en la que dejó en claro todo sobre su aparente crisis matrimonial con el galán de melodramas, Alexis Ayala, confesando cuales son sus planes a futuro sobre este aparente distanciamiento, señalando que "a lo mejor decidimos divorciarnos". Desde hace meses se dice que los actores de Televisa están en una crisis a casi dos años de matrimonio y piensan separarse.

Aparicio, ante tanta insistencia sobre lo sucedido, confesó que en efecto, ella y el actor de Lo Qué La Vida Me Robó, han tenido fuertes peleas, pero asegura que todo es normal, en un matrimonio que tiene altas y bajas, pero que siempre lo resuelven con su comunicación, que dice para ella es principal: "Prefiero que me digan las cosas como son, aunque no me guste lo que voy a escuchar. Poner las cartas sobre la mesa nos ha ayudado a mantenernos como hasta ahora. Ambos lo hemos hecho de esa forma. Nos ha funcionado".

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que en caso de que llegue el punto en que no puedan comunicarse y todo sea peleas, en ese momento comenzará a valorar la opción del divircio, pero que por ahora no era ese su caso: "Si el día de mañana ya no estamos de acuerdo con el camino que llevamos, a lo mejor decidimos separarnos. Uno nunca sabe lo que pueda pasar, pero está en nosotros que nunca llegue ese momento".

Cinthia desmintió que no puedan verse, pero confesó que después del matrimonio sí csmbiaron cosas, como el hecho de que ella quiere salir más y pasarla bien, mientras que Alexis prefiere planes más familiares y ver series o simplemente sentarse a leer: "Claro que hubo cosas que cambiaron después de casarnos. Por ejemplo, en mi caso no puedo estar quieta. Todo el tiempo quiero hacer algo. Alexis me dice: '¿No te puedes quedar acostada y ver una serie?'. Yo le digo: '¿Cómo? ¡Antes sí querías ir a todas partes y ahora no!'.

Finalmente, la exintegrante del programa Hoy destacó que ella no es ninguna mantenida, pero que en general es Alexis el que se hace cargo de los gastos de la casa, aunque ella ayuda y sus gustos se los paga ella misma, pues para eso tiene trabajo y factura por su cuenta: "Alexis se hace responsable de la casa. Realmente el techo y la comida nunca faltan. Yo me encargo de mis gastos. Si me gusta algo, me lo compro. ¡Para eso trabajo! Gracias a Dios, facturo. De repente le ayudo, pero siempre he dicho que Alexis se hace responsable del hogar".

Fuente: Tribuna del Yaqui