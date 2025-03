Aleska Génesis va a firmar su libertad condicional y hace dura confesión: "Tengo miedo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica modelo venezolana, Aleska Génesis, recientemente ha sido captada al salir de la Fiscalía General de Justicia, para firmar su libertad condicional, y con toda la calma y disposición atendió a la prensa, ante la cual hizo una dura confesión sobre el hecho de que tiene miedo y no se siente segura en México, a dos semanas de haber sido arrestada por presuntamente robar 10 millones de pesos.

La famosa venezolana, como parte de su libertad condicional, cada fin de semana debe de presentarse a la Fiscalía para firmar los documentos de que está cumpliendo lo indicado y evitar que salga de México en lo que se realiza el proceso. A la salida de las oficinas, Aleska se topó con la prensa y decidió responder sus cuestionamientos sobre su tan polémico caso, y temas de su seguridad tras el atentado contra su vida.

Primeramente, la exnovia de Clovis Nienow declaró que ella está cumpliendo con el proceso y desea que ya se haga justicia, pues la han despojado de todo siendo completamente inocente, asegurando que todo ha sido por una venganza de la expareja de su hermana, Michel Roxana Castellano, que al no poder hacer nada a ella, se desquita con su persona: "He sido encarcelada dos veces por un acto que nunca cometí. Es la expareja de mi hermana, y como no le puede hacer daño, me lo está haciendo a mí. Se me fue sacada de un reality para entregarme a las autoridades, sin una orden de cateo, teniendo un amparo".

Aleska destaca que no sabe si fue miedo o que pasó que producción de La Casa de los Famosos All Stars permitieron tal abuso de poder en su contra, que ni le dieron oportunidad de hablar con sus abogados y tampoco se le respetó el amparo que tenía para no ir a la prisión: "Estoy cumpliendo con las medidas pero estamos en un proceso en el que pido que se revise la carpeta y se haga justicia. Vine a un proyecto muy grande y ha sido abuso de poder, se me ha privado de mi libertad, ahorita estoy en un proceso, estoy pagando algo que nunca cometí".

Ante esto, la exestrella de Telemundo afirmó que no se siente segura en México, y que emocionalmente no ha podido estar muy presente y por eso no se le ve tanto en redes sociales, pues también procesa todo el tema de su eliminación del reality, y ahora en busca de la justicia que merece: "Emocionalmente he estado ausente en estas semanas, no he estado bien, y no me siento segura, esa es la realidad. Cuento con el apoyo de ustedes, de los medios, de hacer eco a esta injusticia".

Finalmente, destacó que ella saliendo de esto va a busca ayudar a todas las mujeres "inocentes" que se encuentran en el Penal Santa Marta, afirmando que muchas se encuentran en un caso similar al suyo: "Tienen mujeres inocentes, mujeres escondidas, olvidadas, pude vivir el sufrimiento de esas mujeres. Gracias a Dios un juez pudo ver que no hay pruebas para que no estuviera presa".

Fuente: Tribuna del Yaqui