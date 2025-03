Ángela Aguilar lanza aparente indirecta a Cazzu durante discurso en ‘Women in Music 2025'

Comparta este artículo

Inglewood, California.- Ángela Aguilar se encuentra otra vez en el ojo público, aunque ahora por algo diferente, en está ocasión fue por un reconocimiento entregado por la revista Billboard en Estados Unidos, es así que la intérprete de 'Qué agonía' recibió el premio a Revelación 2025. A su vez, la cantante de la dinastía Aguilar comentó cuando le dieron el premio que eso significaba mucho para su persona. Asimismo, antes de obtener el reconocimiento cantó 'Cielito lindo' junto a Harmony Project, la organización de educación musical más grande de Los Ángeles.

"Este Premio Revelación significa mucho para mí, porque este año casi me rompe. Y, sinceramente, he tenido que pararme en el escenario y cantar a través de las lágrimas y he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, y de una historia que nunca ha salido de mi voz. Y aun así, aquí estoy. Sigo cantando, sigo de pie. A cada niña que está viendo esto y se pregunta si debería hacerse más pequeña para encajar en las ideas de alguien más sobre quién es ella, no lo hagas. En este mundo tratarán de escribir tu historia por ti; no los dejes. Canta tu verdad", mencionó la hija de Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar en la gala del Billboard Women in Music 2025

Algunos internautas piensan que las palabras de la joven de 21 años hacen alusión a la polémica de la que ha sido objeto hace tiempo atrás, puesto que en mayo de 2024, Christian Nodal, quien actualmente se encuentra casado con la nieta de Antonio Aguilar, anunció que se divorciaría de su entonces pareja Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, Sin embargo, el 10 de junio del 2024 tanto Aguilar como Nodal dieron a conocer su noviazgo a través de una exclusiva para la revista Hola! Américas.

“Porque la música es quien soy. Es el hilo que me conecta con cada mujer que vino antes de mí, como mi abuela Flor Silvestre, y me ha enseñado que estas mujeres aquí hoy no son mi competencia, porque somos el legado unas de otras. Y ella me enseñó que puedes luchar en silencio, y que la música habla mucho más fuerte que lo que dicen otras personas”, externó ante la audiencia, entre los que se encontraban Bailey Spinn, Jennie Kim, Sabrina Claudio, Tina Knowles, Victoria Monet, entre otros.

Finalmente, se despidió dedicándole el galardón a cada mujer, incluyendo a su madre y su abuela: “Así que esta noche acepto este premio por cada mujer que alguna vez tuvo que romper barreras. Por mi abuela. Por mi madre, que es honrada esta noche. Y por cada mujer que ha allanado el camino para que cada niña pueda soñar. No nos estamos derrumbando. Estamos rompiendo barreras. Gracias, ¡y que viva México!"

Fuente: Tribuna