Enrique Gou estalla por críticas tras filtrar que Yolanda Andrade tiene esclerosis: "Ya estuvo"

Ciudad de México.- El nombre de Yolanda Andrade continúa apareciendo en todos los titulares de la prensa debido a la preocupación que existe por sus problemas de salud. Y quien sigue despertando polémica alrededor de este tema es el productor Enrique Gou, quien la semana pasada filtró que la artista sinaloense había sido diagnosticada con esclerosis múltiple.

Aunque el empresario teatral ya salió a ofrecer una disculpa por ventilar de forma pública el delicado estado de la presentadora de Televisa, volvió a hacer nuevas declaraciones entorno a Andrade. Tras salir de una entrevista en el programa de radio de Maxine Woodside, Enrique dio una entrevista al reportero Ernesto Buitrón para contar porqué decidió exhibir el audio donde la propia Yolanda confiesa que tiene esclerosis

Se me hace muy triste, me están atacando, dijeron que yo no tenía el audio, solo puse un cacho al aire, para ver que no hice nada malo", dijo el hermano de Alex Gou.

Asimismo, Gou señaló que él siente que no traicionó a Andrade ya que no son amigos: "Una confianza de un secreto es con un amigo muy cercano, yo ese día la acababa de conocer por teléfono, ni su teléfono tenía", dijo contundente. En ese sentido, el productor de teatro señaló que no se merece el hate que está recibiendo: "De verdad no fue mi intención pero ya estuvo bien que me estén atacando, ya estuvo bien que me agredan cuando la verdad soy un caballero".

Además, Enrique recordó que él decidió buscar a Yolanda con la mejor intención de ayudarla, pues una bruja muy famosa le advirtió que la originaria de Culiacán estaba siendo víctima de un 'trabajito': "La buena intención ya se acabó, pues lástima, pero le deseo de todo corazón que se mejore, le ofrezco una disculpa, un perdón y la verdad yo lo hago con una buena intención", dijo para reiterar sus disculpas.

Finalmente, Gou borró el audio de la conversación que tuvo con Andrade frente a los medios y aseguró que no piensa seguir hablando del tema: "Con esto ya voy a acabar, ya no voy a opinar nada, me han ofrecido dinero por el audio pero yo no voy a lucrar con eso y lo voy a borrar enfrente de ustedes, no quiero hablar nada de eso, le deseo a Yolanda de verdad (que se recupere), ojalá vuelvas a hacernos reír en la televisión", aseguró.

Fuente: Tribuna