Ex del esposo de Inés Gómez Mont acusa al empresario de deudor alimenticio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga recuperaran sus cuentas bancarias y al fin pudiera tener un poco de paz, al parecer no será posible porque ahora la exesposa del abogado, con quien tuvo su primer matrimonio Marycarmen López, así como también la madre de su hijo, aseguró que su expareja es un deudor alimenticio. Es así que de acuerdo con información de Radio Fórmula, el periodista de espectáculos, Alberto Tavira, señaló que desde desde hace cuatro años Álvarez Puga no mira a su primogénito de 12 años y tampoco se hace cargo de sus gastos.

"La exesposa de Víctor Manuel Álvarez Puga se posicionó en sus redes sociales sobre el abandono a su hijo Francisco por parte de su padre, ahora casado con Inés Gómez Mont", compartió en su cuenta de Instagram el especialista en temas políticos. A su vez, añadió que la publicación correspondía a una hecha por Marycarmen el pasado 16 de junio de 2024, que supuestamente la subió la progenitora con motivo del 'Día del Padre'.

Marycarmen López dio a conocer el hecho a través de sus historias

"Gracias a quienes hoy me han felicitado, aprecio y valoro su reconocimiento a mi labor como mamá/papá. Pero no, no puedo ser papá, soy una mamá como muchas que hay en mi país, trato de hacer lo mejor para forjar un hijo feliz, pleno, educado, en un mundo donde existe mucho abandono paterno, y ese es el peor castigo para un hijo, sin merecerlo", afirmó la fémina que actualmente tiene su cuenta de Instagram en modo privado.

No obstante, dejó en claro que fue la elección del originario de Tuxtla Gutiérrez, el no celebrar un cumpleaños con su hijo, no llevarlo de viaje y en ese aspecto añadió que sí lo hace con siete niños, esto haciendo referencia a los hijos de la presentadora de televisión, quien hasta el momento de la elaboración de esta nota no ha externado su opinión, del mismo modo que Víctor Manuel no ha respondido la presunta denuncia en su contra.

"Y en su elección, eligió nunca celebrarle un cumpleaños, no vacacionarlo como él lo ha hecho con siete más, decidió no felicitarlo en sus cumpleaños o en sus logros, en no enviarle un regalo, en no pagar un camp, en ir a pedir una beca, en no cuidar una fiebre porque a él ni le cruza por la cabeza dejar algo porque está enfermo. No romanticemos el abandono con 'él se lo pierde'", resaltó a través de su historia.

Fuente: Tribuna