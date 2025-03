"Me la pel...": Galán de Televisa manda mensaje a Andrés Tovar por dejar a Claudia Martín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido galán de melodramas, Carlos Said, recientemente brindó una entrevista en la que decidió gritar su amor por todo lo alto por la actriz, Claudia Martín, asegurando que quiere casarse con la estrella de Televisa, por lo cual hasta le mandó un mensaje a su exesposo, Andrés Tovar, y a todos los exnovios, por haberla dejado ir, asegurando que todos ellos se "la pel...", porque él no terminará con ella.

Hace un par de días, el galán de Fuego Ardiente, declaró que estaba enamorado profundamente de Claudia y cada día que pasa, sabe que es la mujer con la que quiere pasar el resto de su vida, incluso en la entrevista mencionó que ya lo ha hablado con ella y coindice en ello: "Justo hoy en la mañana estábamos hablando de que si nos casáramos entonces ella sí se quiere casar conmigo, yo me quiero casar con ella. No estoy diciendo que va a ser pronto, uno nunca sabe, pero la realidad, puedo decir, que es el amor de mi vida".

Y ahora, en un reciente evento, Carlos no solo recalcó su enamoramiento de la actriz de Los Ricos También Lloran, sino que señaló que la familia de él la adora y creen que es la mujer ideal para él, mientras que la familia de ella, también lo adora y se llevan de maravilla: "Yo estoy muy enamorado de ella, mi mamá la adora, mi abuela la adora, el otro día estábamos en la casa de campo y me dicen 'wow, wow, wow', y no te creas, su familia también me adora".

Ese es un caso que ella ya solucionó, nosotros siempre vemos para enfrente, y ¿que te digo?, a sus exes les doy las gracias porque ya la tengo yo y no la dejo ir, me la pelan

Ya todo, todo, ya está lista, y yo voy con todo, yo no pierdo el tiempo, ¿tu crees que la voy a dejar ir?, yo donde pongo el ojo pongo la bala. De eso se trata la vida, luego uno no disfruta pensando tonterías, yo disfruto de la vida, de mi trabajo y de mi mujer

Fuente: Tribuna del Yaqui