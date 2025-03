"Me rompieron": Madre de Gail Castro reacciona a su asesinato; publica desgarradoras FOTOS

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La señora Verónica Cárdenas Castro, madre del creador de contenido Markitos Toys, ya rompió el silencio y reaccionó a la muerte de su hijo mayor, Gail Castro, quien fue víctima de un brutal ataque armado el pasado viernes 28 de marzo. Usando sus redes sociales, la también influencer sinaloense publicó una serie de mensajes y fotografías para llorar la prematura muerte de su primogénito.

Verónica aprovechó sus historias de Instagram para publicar una serie de imágenes donde muestra uno de los viajes que pudo hacer con el fallecido joven y con su nieto; la feliz familia aparece posando desde un famoso parque de diversiones en Estados Unidos y en algunas de las fotos, Gail está cargando a su hijo en brazos: "Me rompieron mi corazón, ¿por qué hijo mío? siempre te recordaré", escribió en un primer mensaje.

Seguidamente, la madre de los 'Toys' publicó otro texto donde reclamaba no ser ella la persona fallecida: "¿Por qué hijo? ¿por qué me dejaste? ¿por qué no fui yo?". Mientras que en otra fotografía, Cárdenas Castro resaltó que para su nieto, que todavía es un bebé, será sumamente difícil crecer sin la presencia física de su padre: "No entiendo porqué tú, hijo... ¿qué le diré a tu niño?, lo eras todo para él".

Mamá de Gail Castro lo despide en redes sociales

Como se sabe, Gail fue asesinado en un restaurante de Ensenada, Baja California. El negocio se llama Villa Marina y está ubicado ubicado en la delegación de El Sauzal. Información extraoficial señala que Castro Cárdenas recibió al menos 15 disparos en el pecho y el abdomen que lo dejaron sin vida de forma inmediata. Los sicarios que lo ejecutaron viajaban a bordo de un vehículo Toyota Corolla color guinda.

Los sujetos abandonaron la unidad a pocos metros del lugar del ataque armado, en la calle Colinas de Redondo Beach, en la colonia Colinas del Mar, sin embargo, no hay reporte de personas detenidas. Cabe resaltar que desde hace tiempo, se especulaba que los hermanos Castro Cárdenas tenían relación con el narco. Hace apenas unas semanas se tiraron unos volantes en Culiacán donde Markitos y Gail eran señalados de tener nexos con Los Chapitos.

