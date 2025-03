Monterrey: Protagonista de ‘Pretty Woman The Musical’ sufre fuerte caída en plena función

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Circula en redes sociales una impactante noticia, al parecer este sábado 29 de marzo la protagonista de la obra ‘Pretty Woman The Musical’ sufrió un accidente en plena función, se piensa que Eva Gary debido a que traía una toalla en la cabeza no se dio cuenta que el escenario estaba por terminarse, además es necesario mencionar que el lugar donde hacían la obra se encontraba a una altura de dos metros.

“Lamentamos compartirles que durante la función de la obra ‘Pretty Woman’ del día de hoy a las 8:30 pm, uno de los integrantes del reparto sufrió un accidente inesperado, el cual fue atendido de inmediato y se encuentra bajo atención médica”, Showcenter Complex, empresa encargada compartió compartió un comunicado de prensa. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se sabe que la víctima se halla internada en un hospital del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, aunque se desconoce su estado de salud más allá de lo emitido por la empresa.

A su vez, también dedicaron un mensaje para todo el público que no pudo disfrutar de la función que ya habían pagado, es así que los reembolsos de la función de ese día sábado están garantizados, asimismo, agregaron que atenderían todos los casos a través del correo institucional hola@Showcenter.com.mx. Por otra parte, las funciones de este domingo señalaron que se realizarían conforme al itinerario original.

"Muchísimas gracias por el inmenso cariño y apoyo. Un abrazo a todos los que me han contactado. ¡Estoy bien! Me caí en el foso durante el show, me rompí los dos brazos y sufrí una conmoción cerebral, etc., pero me siento bien y me estoy recuperando. ¡Gracias de nuevo a todos por su apoyo! Cuídense mucho", publicó en su cuenta de Instagram, recibiendo tras esto muchos comentarios de aliento y deseándole pronta recuperación.

Comunicado oficial de la actriz Eva Gary

Por último, hay un fuerte rumor que se ha difundido a través de la red, se trata de la película en la que se inspiró la obra, misma que es protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, dicen que tendrá una segunda parte y que será este 2025 con ‘Pretty Woman 2: una segunda oportunidad’. Pero no hay ninguna fuente oficial que corrobore ese dato, por lo que los fanáticos tendrán que esperar a que alguien salga a aclarar si la noticia es real o falsa.

Fuente: Tribuna