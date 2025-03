Mujer golpea a conductor de TV Azteca en emisión en vivo; trató de entrevistarla en la calle

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Como parte de su trabajo, el conductor Dany Gloria, salió de los estudios de grabación para reportear en la calle, sin imaginarse que de la persona menos esperada enfrentaría el mayor de sus problemas, pues cuando solamente buscaba entrevistar en mercado de Monterrey, a quien sea de los presentes, una mujer lo golpeó en varias ocasiones, mientras que estaba en plena emisión en vivo.

Dany, que trabaja desde hace varios años en el matutino de nombre Cada Mañana, para la cadena de TV Azteca Jalisco, como es usual en parte de su labor como presentador, salió a las calles de Monterrey para interactuar con las personas del público. Precisamente, el presentador estaba tratando de hablar con la mujer para comenzar una entrevista y saber más sobre la vida en dicho establecimiento, pero las cosas salieron muy mal para él.

La señora sin previo aviso, simplemente le soltó un golpe que impactó en la cara de Dany, quien intentó aligerar la tensión con el comentario: "Creo que la señora está de malas", y solamente se alejó para buscar a alguien más para entrevistar, pero la mujer tenía otros planes, ya que lo siguió y lo siguió agrediendo, intentando arrebatarle el micrófono de la mano, consiguiendo tirarlo al suelo, de donde quiso recogerlo.

Mujer golpea a reportero. Facebook

Pero, una vez más, la mujer no se lo quiso permitir y comenzó a darle de golpes en la espalda, alarmando a sus compañeros en el foro, que empezaron a pedir ayuda para su colega, quien seguía tratando de no perder el control y aligerar la tensión del momento. Hasta el momento, se desconoce si van a levantar alguna denuncia en contra de la mujer, pero se espera que pronto se aclare al respecto de esta situación tan impactante para todos.

“Es una falta de respeto lo que acaba de pasar. Otro conductor intentó darle una explicación al comportamiento de la mujer, señaló que podría tratarse de un problema de salud mental.

“Me imagino y quiero pensar que esta mujer padece de sus facultades mentales para hacer este tipo de acciones con una persona en la calle que no le está haciendo nada. Es importante entender que estamos haciendo nuestro trabajo para generar un contenido no para molestarlos. Merecemos respeto. Espero que Danny esté bien y no sé que le pasó a esta señora.”

Fuente: Tribuna del Yaqui