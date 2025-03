Su madre murió: Actriz de Televisa revela que empleada las envenenó; la condenan a 10 años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa venezolana, Gaby Spanic, recientemente brindó una entrevista para el programa Hoy Día, en el que recordó que la intentaron asesinar en más de una ocasión, incluso recordó que fue envenenada por empleada doméstica, a la que solamente condenaron a prisión por alrededor de 10 años. La también modelo, señaló que por su culpa su madre murió de cáncer.

En 2010, la exasistente de la actriz de Corazón Guerrero, oficialmente fue condenada a 10 años de prisión, debido a que les dio poco a poco sustrato de amonio, generando que sus cuerpos lentamente se fueran envenenando, desmintiendo que todo fuera para publicidad de su melodrama en curso, Soy La Dueña: "Fueron real, los envenenamientos, tres veces, fueron tres veces, y dice que yo lo inventé por falta de publicidad, ¿imagínate? Era la novela más vista, era la villana, o sea, no entiendo".

La exhabitante de La Casa de los Famosos México, señaló que ella en ese momento era madre de un niño de dos años, ver todo el procedimiento para curarlo, destacando que además de todo, a su madre sí le dio por esto y al final perdió la vida por esta misma razpon, y a lla se le deformó la cara: "Mi hijo tenía en ese entonces, dos años y medio, le lavaron el estómago, le hicieron de todo, fue algo terrible, y mi mamá murió de cáncer muy jovencita gracias al pin... veneno. A mi se me inflamó mi parte de la cara, horrible".

Con respecto a sus emociones, Spanic destacó que ella en más de una ocasión ha estado al borde de la muerte por varios atentados en su contra, y ella revela que entiende el porque no le creen a terceras personas que sería una diva, pero ella en realidad no es así y solo se da ánimos ella: "Yo me siento divina, yo me siento propia, yo me siento woow, porque hay que tener ovarios para aguantarse todo lo que yo he vivido, es una historia bien difícil. Pasé varios intentos de homicidio qué la gente dice, los inventó, no, no me hace falta inventar nada".

"No es, que yo me crea mucho, es que hay veces que hay que refrescarle la memoria a la gente y creerse, y decir 'woow, no lo haz hecho tan mal, tu también eres una chin..., sin necesidad de alguien que te patrocine la carrera, sin necesidad de operación, sin necesidad del abuso de poder", externó..

Finalmente habló de Suelen Monteiro, quien la acusó de maltratos físicas, de ser creída y por odiosa, a lo que ella señaló que no podía hablar mucho, solo que le parecía injusto por ser figura pública le hagan ese tipo de comentario y ella tenga que resistirlos o estar de acuerdo: "Porque como tengo un hijo, ahí sí me puedo callar la boca, porque tengo que aguantar. A veces tengo temor, porque si abro la boca de más, porque aunque no sea del tema, no quiero amanecer con moscas en la boca".

