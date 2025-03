Adiós Televisa: Productora de 'Hoy' deja fuera del programa a famoso exconductor de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En un reciente encuentro con la prensa, la productora Andrea Rodríguez Doria aclaró que no habrá nuevas contrataciones en el elenco de Hoy luego de que Nicola Porcella anunciara su salida temporal de la emisión porque se encuentra trabajando en una nueva novela. En ese sentido, la productora del programa reveló que está descartado que vaya a contratar a Alex Bisogno para sumarse al matutino.

Como se recordará, a inicios de este 2025 Alex se quedó sin trabajo en las filas de TV Azteca, ya que fue repentinamente despedido del programa Al Extremo. Desde entonces, el hermano del fallecido Daniel Bisogno no ha encontrado una nueva oportunidad laboral, por lo que se ha especulado mucho que pudiera integrarse a las filas de Televisa como parte del cuadro de conductores de Hoy.

Esta posibilidad no parecía descabellada, ya que Alex tiene una excelente relación con la productora del matutino y con Andrea Escalona, quien fue su cuñada hace más de una década. No obstante, Andrea Rodríguez Doria acaba de confesar a la prensa que está totalmente descartado que Bisogno se una a Hoy: "Yo lo vi un día antes de que trascendió Daniel. Lo vi para platicar sobre él, cómo estaba. No es fácil entrar a Hoy, porque este programa es como un tren que partió hace casi 27 años".

En ese sentido, la hermana de Magda Rodríguez (qepd) continuó explicando: "Es un tren donde el que entra en movimiento, hay personas que logran sentarse en el tren en movimiento, hay otras que llegan y se van, hay otras que no logran subirse". Tras descartar por completo la llegada de Alex para las próximas semanas, Andrea comentó que lo tendrá contemplado para un futuro, si llegan a haber cambios:

No tengo contemplado integrar a nadie ahora que se fue Nicola, solo los 7 conductores como estábamos antes. Si en algún momento necesitamos integrar a alguien, platicaré con Alex, puede ser una posibilidad, pero de momento no tengo contemplado integrar a nadie", dijo la productora.

Por su parte, Escalona también comentó que no hay posibilidades de que Alex B consiga un lugar en Hoy pronto, pero no dejó de elogiar la gran capacidad que tiene su excuñado, además de mandarle las mejores vibras: "Es muy trabajador, buen reportero y deseo que se le abra un bonito trabajo y lo mejor para él este 2025", dijo la exnovia de 'El Muñeco'.

