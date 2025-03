Alicia Villarreal hace dura confesión al borde del llanto y hace una súplica: "Me duele"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de denunciar e interponer demanda contra su ex, Cruz Martínez, la reconocida cantante de rancheras, Alicia Villarreal, acaba de brindar una entrevista en la que hizo una dura confesión con respecto al tema de su maltrato y abusos que sufrió, además de aprovechar para hacerle al público una impactante suplica que afirma que le "duele" tener que realizar. Las agresiones por parte del integrante de Los Kumbia Kings habrían ocurrido desde hace años.

La intérprete de Te Aprovechas, tras brindar su concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, atendió a Sale el Sol y toda la prensa, a la que dejó en claro que por el momento no daría información sobre el proceso legal que mantiene con Cruz, destacando que la parte en la que se encuentra de la denuncia, se lo impide: "Yo creo que estoy en el proceso, hay muchas cosas que no les puedo platicar porque todavía estoy en esta situación legal".

Pero, la integrante de GranDiosas, sí confesó que desgraciadamente toda esta situación la tenía muy afectada emocionalmente y por eso a veces le cuesta subirse al escenario, pero al hacerlo respira y se llena de fortaleza y se dice a sí misma que nadie más volverá a maltratarla: "Me ha roto en muchos momentos, en el escenario me cuesta un poco tener esa fortaleza, respiro, me controlo, a veces quiero llorar, de verdad, mucho. Pero hoy se los aseguro, se los prometo, ya no lo voy a permitir, ya no van a abusar de su “Güerita Consentida”, nadie".

La creadora de Te Quedó Grande la Yagua mencionó que es muy conmovedor y muy alentador el ver como actores, actrices, cantantes y demás, se unan para brindarle su apoyo y hacerle saber que no está sola, asegurando que jamás pensó que hacer la señal de ayuda causaría tal impacto en el mundo: "Ha sido increíble, mucha gente me ha escrito, mucha gente que no conocía, que ahora me abrazan, y me siento increíble, no me he dado cuenta la magnitud de todo lo que ha sucedido con una seña".

Estoy asimilando todo esto, me da mucho gusto que otras personas, tanto mujeres, como hombres, o niños, sepan que hay una señal en la que podemos pedir auxilio, en la que podemos decir: ‘necesito ayuda, alguien véame, alguien rescáteme’, a veces no nos damos cuenta, normalizamos conductas en el hogar", agregó.

Finalmente, suplicó que dejen fuera de esto a Melenie Carmona Villarreal, su hija con Arurto Carmona, pues le "duele mucho, me lastima que digan tantas cosas de ella", destacando que no deben de involucrarla, y mucho menos decir cosas de su primogénita que ni son ciertas: "No es correcto que le hagan eso a una chamaca, que la verdad ha vivido y ha procesado también otras cosas diferentes, yo de ella he aprendido esto, de ella he aprendido a que no más, a mí no, yo tengo mucho amor propio, yo soy fuerte y yo no me lo permito".