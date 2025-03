"Duele": Lyn May, devastada, anuncia su muerte y estremece a Televisa con dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y vedette mexicana, Lyn May, acaba de encender la alerta de preocupaciones entre sus millones de fans, debido a que dio una entrevista en la que se mostró completamente devastada, debido a que con mucha seguridad en sus palabras, anunció su muerte y estremeció a Televisa al dar la dura noticia de que presuntamente le queda poco tiempo de vida.

May ha formado parte del mundo del espectáculo desde la década de 1950, siendo principalmente conocida por su impresionante belleza y su talento como vedette. Al estar tantos años en la industria, la también actriz conoció a la mayor parte de las celebridades, que tristemente han fallecido en los últimos meses, como fue el caso de Tongelele, tras virios años retirada, la partida de Daniel Bisogno, así como el de Dulce, la cantante, una de sus mejores amigas.

Precisamente, el ser amiga de todos ellos, que han perdido la vida a lo largo del último año, la exparticipante de Quiero Bailar, compartió en una reciente entrevista, que se siente bendecida, pero a la vez asustada, ya que siente que con todo esto que está pasando, ella será la siguiente de las celebridades de la época dorada que queda con vida, destacando que: "Yo soy la que sigo, porque todas las vedettes ya se fueron y yo soy la última que queda, entonces a lo mejor yo soy".

Lyn reiteró que sentir ese dolor tan intenso por las partidas de cada uno de sus queridos amigos, le ha hecho entender que es inevitable la muerte, pero que aún así, es muy angustiante y preocupante, saber que ella será la siguiente en fallecer, manteniéndose firme en que presiente que su final se encuentra cerca. La reconocida vedette, aseguró pasarla mal con todas las noticias de los decesos de sus compañeros y que en su soledad les rinde tributo.

Como era de esperase, se comenzaron las preocupaciones de que tendría un estado critico de salud, pero no era así, la misma vedette aseguró que se encuentra bien de salud, pero que es inevitable no pensar que la próxima muerte será la de ella, al ver como cada uno de sus amigos pierde la vida: "Sí, sí, estoy muy bien de salud. Con el ejercicio y eso (me mantengo). Pero sí, cuando se va alguien que quieres tanto. Últimamente, se han ido muchos compañeros con los que he trabajado, que he estado con ellos, la verdad, sí duele, duele".

Fuente: Tribuna del Yaqui