¿Pleito tras muerte de Eugenio Derbez? José Eduardo dice si peleará herencia a Alessandra

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, José Eduardo Derbez, recientemente brindó unas declaraciones para Venga la Alegría, en la que dejó muy en claro si piensa pelear la parte de su herencia a la aún esposa de su padre y madre de su hija menor, Alessandra Rosaldo, en caso de que este fallezca, ¿acaso habrá pleito familiar después de la muerte de Eugenio Derbez?

Como ya es usual en estos últimos meses, el expresentador de Hoy hizo frente a la reciente polémica que protagonizó su padre, Eugenio Derbez, quien fue señalado de haber pagado una fuerte suma de dinero por fotografiarse con Shakira previo a uno de los conciertos de la colombiana en la Ciudad de México. Según los informes, el posar junto a la tan querida cantante, le costó casi 200 mil pesos al productor y creador de La Familia P.Luche.

Debido a que el productor y comediante, además de Alessandra Rosaldo, su esposa, Aitana y Alisnn Derbez, sus hijas también posaron junto a la cantante de Te Felicito, el presentador de televisión aclaró que él no se encontraba en la capital azteca en ese momento, y evitó hablar sobre las críticas que Eugenio ha recibido por viajar a México para el concierto de Shakira y no hacer acto de presencia en el bautizo de su hija Tessa: "No, hubiera salido en la foto, yo estaba en Las Vegas festejando mi cumpleaños y el de mi mujer".

Por otra parte, el también hijo de la querida actriz, Victoria Ruffo, dejó abierta la posibilidad de haber contraído nupcias durante su viaje con Paola Dalay, madre de su primogénita, después de negar rotundamente tener planes de hacer una fiesta grande cuando lleguen a unir sus vidas en matrimonio: "¡Híjole!, puede ser que sí, eh, chequen mis redes, ahí lo voy a poner".

Y luego de haber recreado el incidente que la cantante de Sentidos Opuestos sostuvo con los medios de comunicación la semana pasada, mientras buscaba proteger a su hija Aitana de ser rodeada por los periodistas, José Eduardo reaccionó con su peculiar sentido del humor a las declaraciones del actor de Coda sobre su testamento: "O sea, ¿ya lo tiene, pero nos va a decir?, o, ¿cómo es?, no te entendí. ¿Lo va a modificar?, ¿dependiendo de cómo nos portemos o cómo?, entonces ya valí yo, no manches, ya me quedé sin nada".

En días pasados, Eugenio Derbez confirmó que ya tiene lista su última voluntad. Según sus declaraciones, considera que es una responsabilidad tener todo en orden para evitar conflictos futuros entre sus consanguíneos. El histrión enfatizó que no tiene hijos favoritos y que su herencia será repartida de manera equitativa entre sus descendientes. Además, destacó la importancia de mantener la buena relación familiar que han construido a lo largo de todos estos años.

