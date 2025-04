¡Se hartó! Majo Aguilar pide que dejen de compararla con Ángela y manda tajante mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En un reciente encuentro con la prensa, la joven cantautora Majo Aguilar de nueva cuenta exigió un alto a las comparaciones que hacen con su prima, Ángela Aguilar, con quien se especula tiene una pésima relación. En esta ocasión, la nieta de los legendarios artistas Antonio Aguilar y Flor Silvestre envió un contundente mensaje luego de haber tenido la oportunidad de compartir escenario con Alicia Villareal.

La sobrina de Pepe Aguilar fue captada por los medios cuando salía del Auditorio Nacional, donde cantó junto a la reconocida regiomontana, y al escuchar las primeras interrogantes sobres sobre la esposa de Nodal, ella respondió: "Yo siempre lo he visto así, yo voy a mi ritmo, y a mis pasos, y a mi modo, pero, mujeres, hombres, unidas, siempre he dicho eso, yo sé que siempre les digo: 'puro amor'", dijo la mujer de 30 años.

Además, reiteró que nunca se enfrascará en pleitos por las comparaciones: "Pero ahora me van a escuchar repetirlo como merolico, porque creo, y ustedes saben muy bien, que ahorita lo que necesitamos es amor, apoyarnos, alegría, felicidad", dijo Majo. Pero como las interrogantes sobre Ángela continuaban, la intérprete de No voy a llorar subrayó: "Me gustaría quedarme con este momento, si me lo permiten, que es un momento muy hermoso, y agradecerles siempre a ustedes que son muy lindos conmigo".

No obstante, la integrante de la familia Aguilar aprovechó su encuentro con la prensa para aclarar que Yuridia se ha portado excelente con ella, luego de pedirle la oportunidad para ser la telonera de su concierto en La Plaza de Toros, La México, el próximo 5 de abril. En ese sentido, Majo compartió que la sonorense en realidad la invitó a subirse al escenario con ella, por lo cual está llena de emoción:

Se tergiversa la nota: 'que no quiso que le abriera', no, ella me dijo: 'lo que tú quieras, yo creo que es más lindo que te subas conmigo', que se me hace un detallazo, 'a cantar una canción', pero ella no me rechazó, ella me dijo: 'lo que tú quieras'", contó al respecto.

Majo Aguilar le pidió a Yuridia ser su telonera

Cabe mencionar que horas más tarde de dar esta entrevista, Majo empleó sus redes sociales para solicitar la ayuda de sus seguidores, debido a que su sobrino, Arturo Pérez Mena, se encuentra delicado de salud y necesita donadores de sangre: "Está luchando contra una enfermedad muy fuerte que es la leucemia, lleva ya un tiempo en tratamiento... necesita con urgencia plaquetas en el hospital ABC Observatorio de Ciudad de México, les voy a dejar los requisitos que se necesitan por si ustedes pueden donar plaquetas".

Es un favor que les pido del fondo de mi corazón… es muy urgente esta donación de plaquetas", dijo preocupada por el menor.

Fuente: Tribuna