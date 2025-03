Alex Bisogno exhibe a Pati Chapoy y reacciona a su desprecio para sumarlo a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras la muerte de Daniel Bisogno, ocurrida la tarde del pasado jueves 20 de marzo, no se ha dejado de especular qué pasará con su lugar en el programa Ventaneando, pues muchos creen que se debería de agregar un nuevo conductor al elenco. Debido a que la propia Pati Chapoy ya desmintió que Alex Bisogno, hermano del fallecido, vaya a sumarse al programa, es el mismo reportero quien habló al respecto.

Como se recordará, Alex B se mantiene desempleado desde inicios de este 2025, cuando fue repentinamente despedido del programa Al Extremo de TV Azteca y aunque ya pasaron dos meses desde su salida del aire, hasta la fecha sigue sin sumarse a un nuevo proyecto. Es por ello que en días pasados, Chapoy fue cuestionada sobre si le daría la oportunidad al hermano del 'Muñeco' de sumarse a su equipo y ella respondió con un tajante no.

Por lo anterior, los reporteros ya preguntaron al propio Alex B sobre qué opinaba de ello y le dio la razón a la periodista de espectáculos: "La respuesta que dio Pati Chapoy es la que yo daría, Daniel es irremplasable". En ese sentido, el reportero compartió que nunca ha deseado ser comparado con el fallecido 'Muñeco', afirmando que Ventaneando era parte de su hermano:

Nunca ocuparía un sillón que ocupó él, primero, porque somos muy diferentes, cada uno tiene su personalidad, su carrera. Siempre traté de huir de su camino para que nunca me compararan. Nunca me sentaría en ese sillón porque me quedaría muy grande".

Además, Alex reaccionó a los rumores de que su salida de la empresa del Ajusco se dio en muy malos términos: "Televisión Azteca nos dio la confianza, el apoyo, tanto a Daniel como a mí, entonces, uno tiene que ser muy agradecido siempre con el que te tiende la mano. En estos momentos de tanta angustia que vivimos con Daniel, TV Azteca nos tendió la mano de manera moral, económica y en todos los sentidos. No tengo nada que decir más que estoy muy agradecido".

Alex Bisogno confirmó si está interesado en sumarse a 'Ventaneando'

Por otra parte, Alex volvió a reiterar que Pati Chapoy no había dado ni un solo peso para pagar la hospitalización de Daniel, aunque sí reconoció que la periodista movió lo necesario para que su hermano no dejara de recibir su sueldo pese a que pasó meses sin trabajar: "Pati Chapoy, afortunadamente, no tuvo que desembolsar ni un centavo por Daniel, pero sé que abogó por eso. Sé que siempre vio la manera de apoyarnos. De entrada, Daniel siempre recibió su sueldo a pesar de que se tuvo que ausentar de su trabajo".

Asimismo, Bisogno resaltó la gran jefa que fue la periodista con Daniel durante esta época difícil por sus problemas de salud: "Pati Chapoy siempre le dio esa tranquilidad. Le dijo: ‘Tú vas a seguir cobrando como si estuvieras aquí’. No hay palabras para agradecer eso".

Fuente: Tribuna