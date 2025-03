Daniela Parra alza la voz contra las falsas denuncias y defiende la inocencia de su padre

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Daniela Parra, primogénita del actor Héctor Parra, participó recientemente en una marcha para manifestarse en contra de las falsas denuncias, señalando que su padre es una víctima de la injusticia tras haber sido declarado culpable de corrupción de menores y abuso sexual contra su hija menor, Alexa.

En el marco de la movilización, Daniela expresó su confianza en el proceso legal que actualmente sigue la defensa de Héctor Parra para revertir la sentencia: "Está tomando todo, ojo por ojo, letra por letra de lo que venga en el amparo, entonces están trabajando, y estamos muy esperanzados de esa salida".

Más allá de buscar justicia para su padre, la joven subrayó la importancia de exigir un sistema judicial más justo y equitativo: "Y más que se haga justicia en el caso de mi papá, que claramente es mi prioridad, también estamos aquí para que no pasen esas cosas, para que no sea tan fácil poder acusar a alguien sin que se investigue".

Además, Daniela hizo hincapié en la necesidad de que las leyes se apliquen de forma correcta y sin parcialidad: "La justicia tiene que ver por ambos lados y por la verdad, y eso es lo que venimos a hacer ahora. No queremos castigar a nadie, simplemente queremos que se aplique la ley como se debe".

Por otro lado, al ser cuestionada sobre las recientes declaraciones de su padre, quien manifestó temor por su vida, Daniela reconoció que el caso está rodeado de corrupción y mencionó nombres como Sergio Mayer y Ginny Hoffman, madre de Alexa: "Se sabe que este es un caso lleno de corrupción y manos negras. No es que mi papá vaya a salir con miedo, pero ya sabemos de lo que son capaces, tanto que lleva cuatro años en el reclusorio por algo que él no hizo".

Sin embargo, aclaró que, hasta el momento, no han recibido amenazas directas: "No hemos recibido ningún tipo de amenazas, simplemente es una precaución porque sabemos de lo que son capaces de hacer, y tras cuatro años con mi papá en prisión, no está de más protegernos".

Con esta postura firme, Daniela Parra reafirma su compromiso por buscar justicia para su padre y promover un sistema legal más justo y transparente.

