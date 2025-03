¿Demanda?: Los Aguilar arremeten contra rumores de un supuesto aborto de Ángela Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que un influencer de nombre Javier Mata, identificado en redes sociales como Zorrito Youtubero, diera a conocer que supuestamente la cantante Ángela Aguilar había embarazada de Christian Nodal y previamente se sometió a un aborto, la cuenta oficial de Prensa Aguilar salió a desmentir dicha situación y aclararon que el responsable deberá de presentar pruebas concretas.

"En relación con las recientes afirmaciones realizadas por influencers, youtubers y diversos medios de comunicación, en los que sostienen que la cantante Ángela Aguilar habría tenido un aborto y que recibió amenazas por parte de su padre Pepe Aguilar, queremos expresar nuestra profunda preocupación", expresó la familia Aguilar a través de un comunicado de prensa publicado en su sitio oficial de X.

De tal forma que uno de los puntos claves del escrito es que las afirmaciones que se han hecho son totalmente infundadas, dejando en claro que quienes lo afirman tendrán la obligación de presentar pruebas sobre ello. Además, en un fragmento se hace alusión a que insinuar algo así sobrepasa por completo los límites do lo aceptable y que quienes hagan esto pueden enfrentarse a sanciones legales.

“Desde hace varios días me ha llegado info de que, supuestamente, Ángela estuvo embarazada de Nodal hace mucho, pero que tuvieron que enviar al bebé con San Pedro. Me han llegado pruebas de ello, pero no sé si sea prudente compartir esto. Es muy delicado el asunto”, escribió Javier Mata a través de sus historias de Instagram y Facebook, a su vez también adjunto una captura de un supuesta mensaje que le había enviado el mismo Pepe Aguilar.

Según Mata el mayor de los Aguilar le mandó una serie de mensajes, aparentemente le decía que él no se mete en escándalos y su equipo legal siempre se encarga de cualquier asunto mediático, aunque ahora se estaba cruzando una línea que como padre no podía permitir y recalcó que a las historias donde afirmaba cosas muy delicadas y que pueden tener consecuencias muy fuertes.

“Nunca me he tomado el tiempo de meterme en escándalos. Mi equipo legal siempre se ha encargado de todos estos asuntos mediáticos. Pero creo que estás cruzando una línea que como padre no puedo permitir y me refiero a la historia que subiste, donde aseguras cosas muy delicadas, las cuales pueden tener consecuencias muy fuertes”, dice supuestamente el escrito que le llegó al creador de contenido.

