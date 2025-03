Familia de Liam Payne devastados por la absolución de cargos a 'culpables' de su muerte

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- Después de que se revelara la decisión de absolver de cargos de homicidio por abandono, al empresario británico, Rogelio Nores, en el caso del querido cantante, Liam Payne, la familia ha lanzado un comunicado en el que se han pronunciado devastados, pero en paz. En el mensaje, la familia del joven de solo 31 años de edad y padre de un niño de siete, terminan las investigaciones y aceptan liberación de los presuntos culpables de su muerte.

Desgraciadamente, el exintegrante de One Direction falleció el 16 de octubre de 2024, tras caer desde el balcón de su habitación en el tercer piso del hotel, lo que le ocasionó un politraumatismo, provocado por múltiples lesiones internas y externas que lo llevaron a su deceso, según la autopsia. A petición de Geoff Payne, padre de Liam, se comenzó una investigación en contra del hotel para esclarecer todo lo sucedido y darle justicia a su hijo. Cinco personas fueron vinculadas a proceso por homicidio por descuido, como Rogelio Nores, amigo del hoy difunto.

A casi cinco meses de la muerte de Liam y de investigaciones, autoridades argentinas decidieron que junto a Nores, la gerente del hotel, Gilda Martín, y el encargado, Esteban Grassi, fueran absueltos de los cargos en su contra, y simplemente quedaran bajo cargos los dos hombres que facilitaron las drogas al cantante. Esta noticia fue un duro golpe para los padres y hermanas de Liam, quienes enviaron un emotivo comunicado tras saber lo sucedido.

Caso de Liam se cierra oficialmente. Internet

En el mensaje, la familia del creador de For You, resaltaron que la partida de Payne es "una tragedia indescriptible" que nunca debió de haber pasado, pero que ahora, ya no hay nada que hacer. Por primera vez, Geoff y su familia destacaron lo doloroso que ha sido para todos ellos: "Liam debería haber tenido una larga vida por delante. En cambio, Bear perdió a su padre, Geoff y Karen perdieron a su hijo, Ruth y Nicola perdieron a su hermano y todos los amigos y fanáticos de Liam perdieron a alguien a quien apreciaban mucho".

De la misma manera, externaron que el duelo ha sido muy complicado por sí solo, pero la atención de los medios ha "causado un daño indescriptible", con sus especulaciones y rumores sobre el deceso del cantante, en especial para el pequeño Bear Payne, hijo de siete años del británico, por lo que ahora que han dado por terminada la demanda piden "privacidad para hacer el duelo" y que se les de el espacio y tiempo que ellos requieran, pues el menor, que es su prioridad, enfrenta muchas emociones que debe de procesar a una muy corta edad, y desean que pueda hacerlo en paz.

Finalmente, al cierre de las investigaciones en el que le dieron absolución a los ya antes mencionados, al familia declaró estar de acuerdo, porque saben que hicieron todo lo que estuvo en su mano y van a respetar las elecciones de la justicia, agradeciendo todo lo que se hizo para esclarecer la partida del joven: "Entendemos que la investigación sobre la muerte de Liam era absolutamente necesaria y la familia reconoce el trabajo realizado por las autoridades argentinas. Sin embargo, la familia acepta la decisión de la Corte de Apelaciones de retirar todos los cargos".

Liam y Nores días antes de la tragedia. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui