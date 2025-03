Filtran AUDIOS y mensajes de Imelda Garza Tuñón con su dealer detenido en 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que arrestaran a Gerson Jesuri Huerta, quien es el presunto vendedor de drogas para la actriz y cantante, Imelda Garza Tuñón, uno de los reporteros policiales que ha seguido el caso de cerca, se presentó en vivo en Sale el Sol, para hablar al respecto, filtrando audios y mensajes que intercambiaron el dealer detenido con la joven celebridad. Esto pasa justo después de que Garza Tuñón recuperó a su hijo.

A finales de enero de este 2025, cuando estalló la batalla legal entre Imelda y Maribel Guardia, en redes se filtró un video en el que se puede ver a un hombre dejar un paquete, supuestamente drogas, a Garza Tuñón. Dado a que la joven dijo que solo fue un vape, se descartó aquello como evidencia hasta ahora, que Carlos Jiménez confirmó la detención de dicho sujeto: "Gerson Jesuri Huerta, es el tipo que llegaba en este carro blanco a dejar drogas a la casa de @MaribelGuardia. Agentes de @SSC_CDMX lo atraparon en un cateo. Tenía chats de WhatsApp donde lo alertaban por salir en estos videos difundidos".

Ahora, después de confirmar que el detenido por autoridades mexicanas es el mismo que le vendería drogas a la viuda de Julián Figueroa, Carlos mediante su cuenta de X, antes conocido como Twitter, filtró audios en la manera en que el criminal e Imelda se ponen de acuerdo para la entrega, pasando lo que se ve en pantalla, al igual que capturas de pantalla de los comprobantes de pagos que realizó la joven a su cuenta directamente, no por una plataforma de Uber o Didi. De la misma manera se presentó a Sale el Sol para hablar del tema.

La mañana de este martes 4 de marzo, Jiménez por videollamada en el matutino de Imagen TV, dejó en claro que aunque en los audios presentado en sus redes se pueden tomar a duda ya que no se mencionada nunca alguna droga, destacó que ya con la detención de este hombre, junto a sus socios, se tuvo acceso a todas las conversaciones, en las que menciona que se habla del tusi, un tipo de droga, del que le pedía usualmente 1 o 2 gramos, a veces más, y para no levantar sospechas ponían la bolsa en el estuche, luego en el paquete y la bolsa de papel para entregar y no ser descubiertos, llevando la mercancía a domicilio.

Finalmente, Carlos declaró que también entre dos de los detenidos hay una conversación sobre el video que circuló en redes sobre su última entrega a la madre de José Julián Figueroa, en donde el implicado dice "ya me vi ya me reconocí... Hay que estar con cuidado no nos vayan a detener, y todo por esta mensa". De ser ciertas estas conversaciones, la actriz de Princesas podría enfrentar severas complicaciones en su caso legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui