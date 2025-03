FOTOS: Justin Bieber desata polémica tras ser captado drogándose pese a negar rumores

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Justin Bieber vuelve a estar en el centro de la polémica luego de publicar una serie de fotos en su cuenta de Instagram el pasado lunes, donde se le ve fumando con un bong de vidrio mientras está sentado en una bicicleta eléctrica azul. El cantante de Never Say Never, de 31 años, optó por un look casual y holgado, luciendo una chaqueta peluda en tonos burdeos y azul, jeans negros y botas marrones. Sin añadir ninguna descripción a las imágenes, las instantáneas rápidamente desataron una ola de comentarios encontrados entre sus seguidores.

En la sección de comentarios, las opiniones se dividieron. Algunos fanáticos cuestionaron las acciones del artista, aludiendo a su recién estrenada paternidad y las posibles implicaciones para su hijo, Jack Blues, de seis meses, fruto de su matrimonio con Hailey Bieber. "Jesús te liberó de eso, hermano, ¿por qué vas a volver a eso?", comentó un usuario, "¿Justin, hay niños aquí? ¿Quizás deberías pensar en qué mensaje les estás enviando?", expresó otro seguidor.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron al intérprete de Baby, restando importancia a las fotos y argumentando que fumar marihuana no debería ser motivo de críticas. "Todos ustedes están exagerando. Es marihuana, no crack", escribió un fan y "Cuando fumo marihuana, calma mi ansiedad y depresión", agregó otro seguidor.

Hay que señalar que estas imágenes surgen poco después de que el representante de Bieber desmintiera las acusaciones sobre el supuesto abuso de drogas por parte del cantante. El 23 de febrero, el publicista declaró a TMZ que los rumores sobre la salud mental y física del ganador del Grammy eran "agotadores y lamentables", afirmando que "a pesar de la verdad obvia, algunas personas insisten en perpetuar narrativas negativas y dañinas".

El representante también aseguró que Justin y Hailey están atravesando un buen momento tras la llegada de su bebé en agosto de 2024, describiendo este año como "transformador" para el artista, quien ha puesto fin a varias relaciones personales y comerciales que "ya no le servían".

A pesar de estas declaraciones, las preocupaciones por el bienestar de Bieber no han cesado. Recientemente, el cantante fue visto comportándose de manera errática en un evento de cuidado de la piel organizado por Hailey en Los Ángeles, donde sonrió y se balanceó de lado a lado, lo que alarmó a muchos seguidores. Además, el músico ha sido fotografiado visitando diferentes spas en las últimas semanas, avivando las especulaciones sobre su estado emocional.

Una fuente cercana a la pareja reveló a Page Six que Hailey está "realmente preocupada" por Justin y que "no está segura de cómo manejar las cosas en este momento". "Justin está pasando por un momento difícil, y Hailey está haciendo todo lo posible para apoyarlo, pero no hay mucho que pueda hacer", agregó la fuente. La reciente publicación de Bieber, aunque aparentemente inocente, ha reabierto el debate sobre su salud y las constantes presiones mediáticas que lo rodean, mientras sus fanáticos continúan divididos entre el apoyo incondicional y la preocupación por su bienestar.

Fuente: Tribuna