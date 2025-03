Hermano de Luis Miguel manda recado a Issabela Camil por demandar 'Luis Miguel, La Serie'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El empresario Alejandro Basteri, que es mayormente reconocido como el hermano menor de Luis Miguel, recientemente tuvo un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y ante bombardeos de cuestionamientos sobre el cantante, el tío de Michelle Salas fue completamente evasivo y solo le mandó un contundente recadito a Issabela Camil, con respecto a que haya demandado a Luis Miguel, La Serie.

La esposa de Sergio Mayer decidió proceder legalmente contra la plataforma de Netflix, que exhibe la serie biográfica del denominado 'Sol de México', argumentando el mal uso de su imagen, además de vulnerar su derecho a la intimidad por las escenas en las que Camila Sodi la representaría. Según la Ley Olimpia, que es en la que se basa este caso, se comete una infracción cuando las imágenes son representadas por una tercera persona, pero la víctima es plenamente identificable.

El abogado Adrián García Barragán, quien representa a la hermosa de Jaime Camil en las tres demandas, dos de carácter civil y una penal contra el proyecto, declaró que ellos piensan mantener el caso hasta el final, pues considera que se violan los derechos de su cliente y harán lo que se llama "una investigación completa", hacía los responsables de esto: "Hay que identificar a las personas, a los individuos que tomaron las decisiones de captar la imagen, de difundirla".

Por este motivo, cuando en Venga la Alegría captaron la llegada del hermano menor del intérprete de La Incondicional, no dudaron en acercarse a él para hablar sobre los procesos que atraviesa el cantante, especialmente con respecto a la boda que tendría pronto con Paloma Cuevas. Como suele pasar, Alejandro se negó a dar informes y desvió las preguntas con respuestas de trabajo: "Estamos increíbles con el tema de la serie, ya haciendo cosas de deportes, camisetas y más".

Ante las negativas de responder si el creador de Suave y Paloma llegarían al altar, los reporteros de TV Azteca se rindieron y trataron de abordar el tema de la demanda de Camil, expareja de Luis Miguel, sin embargo, obtuvieron el mismo resultado y solo mandó sus mejores deseos a todos: "Les agradezco todo, no, no se vayan a caer, ya me han tocado varias caídas eh. Gracias a todos, adiós. Que les vaya muy bien todo lo mejor para todos".

Fuente: Tribuna del Yaqui