La sacaron del clóset: Tras romance lésbico, icónica actriz confirma su retiro de Televisa

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de novelas, quien años atrás enfrentó un fuerte escándalo porque aseguraron que había tenido un romance con otra mujer, de nueva cuenta acaparó los titulares de la prensa debido a que confirmó su retiro definitivo de Televisa y de la pantalla chica en general. Se trata de doña Verónica Castro, primera actriz mexicana y una de las estrellas más grandes que ha dado la televisora de San Ángel.

La madre de Cristian Castro protagonizó exitosas novelas en el Canal de Las Estrellas en los 80's, en donde resaltan títulos como Los ricos también lloran, El derecho de nacer, Rosa Salvaje y Pueblo Chico, infierno grande. Además de que condujo programas como Mala noche... ¡No! y Big Brother VIP, sin embargo, en 2019 realizó su último proyecto con la empresa como jueza de Pequeños Gigantes.

Meses después de realizar este reality, Verónica se retiró del medio artístico tras destaparse el escándalo por su supuesto romance lésbico con Yolanda Andrade, conductora que afirmó haber sido novia de la primera actriz e incluso, aseguró que tuvieron una boda simbólica cuando estaban de viaje por Ámsterdam. Luego vino la muerte de su madre y esto retiró a la actriz aún más de la pantalla chica.

Verónica Castro habría tenido un romance con Yolanda Andrade

Aunque Castro tiene tiempo retirada de la actuación, recientemente se sinceró en el programa de televisión Hay una cosa que te quiero decir, transmitido por Telecinco, en España, y confesó que no tiene planes de retomar su carrera. La famosa de 72 años dejó claro que no tiene planes de regresar a la televisión: "Ya fue, tengo 72 y ya no se me antoja... se me antoja comer, viajar, venir a Madrid. Ya fue mucho caminar, 58 años trabajando, desde los 14", manifestó.

En la a emotiva y divertida conversación con Jorge Javier Vázquez, la estrella mexicana también fue cuestionada sobre su preferencia por hombres poco agraciados físicamente y haciendo uso de su característico sentido del humor, doña Verónica dijo: "No sé si será la suerte...". No obstante, 'La Vero' fue contundente al hablar sobre la posibilidad de volver a enamorarse: "¡No, gracias! Ya aprendí el camino", dijo tajante.

