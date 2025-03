"Lloro mucho": Alejandra Guzmán y su devastadora confesión tras la muerte de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz, Alejandra Guzmán, ha dado una entrevista para TV Notas, en las que decidió abrir su corazón sobre lo complicada que ha sido su vida, y compartió una devastadora confesión sobre todo lo que enfrentó y aprendió con la muerte de Silvia Pinal, su madre y querida actriz. Aprovechó para confirmar su reconciliación con su hija, Frida Sofía, y que hará diferente para sanar ambas las heridas que se dejaron.

El 28 de noviembre del 2025, Televisa y el mundo del espectáculo perdió a una de sus mejores artistas, pero la familia perdió al ser que más amaban. Ahora, a casi cuatro meses del deceso de la creadora de Mujer, Casos de la Vida Real, Alejandra dio una entrevista para TV Notas, y aunque no fue en honor a su madre, sino por el Día Internacional de la Mujer, Guzmán habló de las adversidades de su vida y recordó a la actriz que le enseñó todo lo que sabe.

La intérprete de Llama Por Favor, menciona que busca siempre ser una mujer empoderada y aguerrida, pero que llora, media y escribe en los momentos difíciles de su vida para canalizar y soltar lo que la lastima, afirmando que en su carrera hay muchos sacrificios y ella los enfrenta siendo sincera con ella, siendo una mujer espiritual que cree en Dios: "Creo en Dios, en un poder superior, pero no en una religión "En algunas ocasiones, ser una figura pública es muy negativo. Cuesta trabajo, porque se ha vuelto muy duro el trato de la prensa conmigo. Me digo: 'Dios mío, si fuera lo que dicen, pasaría otra cosa'".

La actriz de melodramas como Cuando los Hijos Se Van, recordó que a lo largo de sus últimos 12 años de vida ha estado en muchos problemas, especialmente por los polímeros, pero recalca que eso solo le demuestra que a sus 57 años la edad no le pesa, porque su cuerpo resiste y la saca adelante de todo: "Tuve muchas broncas con las caderas, con las pompas, pero con la edad, ¡jamás! Me han pasado muchas cosas y le agradezco a mi cuerpo la manera de recuperarse. Tengo muchos motivos para estar viva y dar gracias. Lo que antes me hacía llorar, ahora me da risa".

La intérprete de Mala Hierba destaca que todo eso también le ha hecho cambiar sus prioridades y ver más objetivamente todo lo que se deja rodear, como sus amistades, dejando que todo lo que le de cargas pesadas y malas vibras es mejor decir adiós, destacando que sus lecciones de vida trata de aprenderlas bien y por ello es que no se arrepiente de nada, ni de amores pasados ni nada, pues todo lo que hizo en su momento fue con amor y los errores y aciertos la hacen quien es: "Hoy tomo mis decisiones y eso es empoderarse. Soy independiente".

Tras esto, habló de su hija Frida, quien es famosa por su tema Ándale y aparecer en Mira Quién Baila, señalando que es su mayor regalo de vida y lo mejor que le dejó Silvia antes de fallecer, pues hubo un acercamiento sin reproches ni iras para decirle adiós a un ser que amaban y ella le dijo cuanto la amaba y estaba para ella, por lo que ahora que han comenzado de cero, va a tomarlo como una sanación para ambas y va a amarla diferente, como se merece.

Al final, todo lo malo tiene algo bueno detrás. Mi vida no está hecha de momentos fáciles Soy una mamá consentidora. Empezamos de nuevo nuestra relación. Quiero cuidarla con respeto, amor, honestidad y humildad. Cuando te pones en los zapatos del otro, puedes perdonar y seguir adelante. Así es la vida. Hay que abrir el corazón. No ser ególatra. Eso no te lleva más que a resentirte y cargar dolor", aseguró Alejandra.

Finalmente, la creadora de Yo Te Esperaba, confiesa que actualmente va a con un terapeuta y un neuropsiquiatra para sobrellevar la muerte de su madre, pues en diciembre fue su peor momento al recordar las navidades maravillas con ella, pero que en Año Nuevo fue precisamente por eso que decidió cambiar y honrarla como sabía, usando el talento que tanto impulsó la difunta actriz de Mi Marido Tiene Familia: "Ahora con mi madre estoy bien. Le pido cosas hasta donde está. A veces la siento. En el escenario siempre le pido por todo".

Fuente: Tribuna del Yaqui