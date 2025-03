Lo despidieron de TV Azteca: Tras muerte de Daniel Bisogno, hermano se uniría a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido presentador de noticias, Alex Bisogno, al parecer podría tener un lugar listo como conductor en el programa Hoy, o al menos eso se especuló al verlo con la productora de la emisión matutina, Andrea Rodríguez Doria, quién ya habló al respecto, confesando si podría unirse a Televisa después de haber sido despedido de TV Azteca y en medio de su triste luto por la muerte de Daniel Bisogno, su hermano mayor.

Alex, semanas antes de que el conductor de Ventaneando falleciera, oficialmente fue despedido de su puesto como presentador de noticias en Al Extremo, al cual le dijo adiós afirmando que lo hicieron en los mejores términos y estaba agradecido por todas las oportunidades y ayudar a su hermano mayor en el tema de su salud. Desgraciadamente, en medio de su desempleo, el conductor perdió a Daniel el 20 de febrero del 2025, y desde ese momento se ha revelado su cercanía con productora y presentadoras del matutino de la empresa San Ángel.

Por este motivo, durante una entrevista con la hermana de Magda Rodríguez, le cuestionaron si era verdadera la posibilidad de que el programa Hoy, a lo que ella declaró que solo hablaron en apoyo al duelo que vive: "Yo tuve la oportunidad de Alex B hace, el miércoles pasado. Estuvimos juntos ahí platicando dos horas; después de eso, al final de cuentas, trascendió Daniel. Yo le escribí y le mandé un fuerte abrazo, y pues, por el momento no hemos platicado de trabajo, no hemos platicado de eso". Pati Chapoy negó también que Alex se unirá a Ventaneando.

Pero, aunque la tía de Andrea Escalona, que es amiga de la familia tras haber sido novia del actor de Lagunilla Mi Barrio, declaró que no han hablado sobre integrarse al matutino, no descartó la posibilidad de que puedan abordar el tema en el futuro, asegurando que en caso de que pase será algo entre ambos: "Si llega a haber un momento que platiquemos y a lo mejor encontremos una opción, puede ser que sí, pero eso tendríamos que platicar juntos".

Finalmente, sobre el hecho de que supuestamente Andrea Legarreta y Galilea Montijo no quisieron presentarse al programa para no hablar con Daniel, ya que se dice que no lo toleraban, Rodríguez Doria negó contundentemente que eso pasara, sino que cada una tenía compromisos desde antes y se pudieron ver en redes sociales: "Como saben, creo que han visto en redes sociales que Andrea estaba de viaje en Corea, y Galilea tenía una cita médica, que también lo pueden ver; se operó sus ojos y estuvieron ahí las dos cosas. Entonces de ninguna manera, ellas no vinieron al programa desde antes".

Fuente: Tribuna del Yaqui