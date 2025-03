"Me dan… tristeza”: Responde Bárbara de Regil tras ser tachada de envidiar a Yeri Mua

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Bárbara de Regil responde a todos aquellos quienes aseguró le han llamado envidiosa, esto con motivo del comentario que en su momento realizó sobre Yeri Mua, donde miró una publicación de la famosa en la que posaba encima de una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood, por lo que le comentó que esa estrella era una especialmente diseñada para poner tu nombre, lo que le ocasionó múltiples críticas.

“Nosotras no seguimos en Instagram porque nos conocimos en una fiesta, y cuando vi su foto, vi en los comentarios, yo de chismosa, ociosa, vi que ponían: ‘pero, ¿cómo le dieron una estrella?’, y yo puse: ‘está increíble, no, esa estrella, tú vas y pones tu nombre, o pones lo que tú quieras ahí, equis’, y ya toda la gente de que ‘ay, envidiosa’, y yo ‘ay, no mam*n’”, señaló la también actriz.

A su vez, dijo que sí sentía feo por todos los comentarios negativos que recibía y añadió que todas esas personas deben tener una vida realmente mala, así como tampoco deben ser felices, así que mencionó que le dan lástima. Por otra parte, contó cómo abordó el tema de esa supuesta polémica que tuvo con la influencer antes mencionada y qué respuesta obtuvo a cambio de la cantante y empresaria mexicana.

Previamente Yeri Mua había subido una foto posando en una estrella con su nombre

“¡Ay!, claro que nos escribimos, yo le puse ‘ora’, y ya, equis. Me puso ‘ya ves la gente mana. ¡Ay!, que ¡qué huev*! No lo hice en mal, ni de envidia, yo que voy a envidiarle a Yeri Mua, cada quien sus cosas, al contrario, ella es una chava que ha triunfado cañón", dijo Bárbara ante los medios de comunicación que le realizaban preguntas, así que recalcó que en ningún hubo alguna mala intención, envidia y que lo único que quiere la gente es crear problemas.

Asimismo, De regil dijo que ambas se siguen en redes sociales y que de hecho previamente habían llegado a coincidir en una fiesta, sin embargo, no detalló más sobre si hay amistad. En cuanto a los comentarios de los internautas están divididos entre quienes le dan la razón y aquellos que opinan que sus palabras no estuvieron bien, así como que había una mala intención en cada una de las palabras que expuso.

