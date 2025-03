Millie Bobby Brown responde a críticas sobre su apariencia: "No voy a disculparme por crecer"

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Millie Bobby Brown, quien saltó a la fama a nivel mundial por su papel como Eleven en la exitosa serie de Netflix Stranger Things, lastimosamente ha sido objeto de constantes y terribles comentarios sobre su apariencia. Ahora, a sus 21 años, la joven estrella decidió responder directamente a estos ataques mediante un video publicado en su cuenta de Instagram recientemente

En la grabación, la joven apareció sin una gota de maquillaje y habló con franqueza sobre el impacto que tiene el escrutinio público en las mujeres. “Quiero tomarme un momento para hablar sobre algo que va más allá de mí, algo que afecta a todas las mujeres jóvenes que crecen bajo la mirada del público”, expresó la actriz. “Inicié mi carrera en la industria a los diez años. Crecí ante los ojos del mundo y, por alguna razón, hay quienes no pueden aceptar ese crecimiento”.

La actriz ha sido blanco de comentarios que insinúan que luce mayor de lo que realmente es. En su mensaje, Brown citó varios titulares que cuestionaban su apariencia, como: “¿Por qué los centennials como Millie Bobby Brown están envejeciendo tan mal?”, “¿Qué le ha pasado al rostro de Millie Bobby Brown?”. Ante estas afirmaciones, la actriz respondió con firmeza: “Esto no es periodismo, esto es acoso. No voy a disculparme por crecer. No voy a reducirme para encajar en las expectativas irreales de quienes no pueden aceptar que una niña se convierta en mujer”.

Brown también se refirió a la tendencia de ciertos sectores a preferir la crítica sobre el reconocimiento, cuestionando por qué resulta “tan difícil” destacar lo positivo. “¿Por qué nos enfocamos tanto en destruir la imagen de alguien en lugar de celebrar su crecimiento y sus logros?”, planteó.

Millie Bobby Brown nació el 19 de febrero de 2004 en Marbella, España. Desde pequeña, mostró un talento natural para la actuación, lo que llevó a su familia a trasladarse a Los Ángeles en busca de oportunidades en Hollywood. Su primer papel profesional fue en la serie Once Upon a Time in Wonderland, interpretando a la joven Alice.

Su gran salto a la fama llegó con Stranger Things, donde encarnó a Eleven, una niña con habilidades telequinéticas. Gracias a este papel, obtuvo reconocimiento mundial y recibió dos nominaciones al Primetime Emmy. Además de su éxito en Stranger Things, Brown ha protagonizado y producido las películas de Netflix Enola Holmes y Enola Holmes 2, y ha participado en la franquicia Godzilla, con papeles en Godzilla: King of the Monsters y Godzilla vs. Kong.

En 2018, la revista Time la incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo y fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, siendo la persona más joven en recibir dicho reconocimiento. A lo largo de su carrera, Millie Bobby Brown ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, capaz de enfrentar no solo los desafíos de la industria del entretenimiento, sino también las críticas injustificadas sobre su imagen. Con su reciente mensaje, no solo defendió su derecho a crecer sin ser juzgada, sino que también invitó a la sociedad a reflexionar sobre la necesidad de apoyar a las mujeres jóvenes en su evolución personal y profesional.

Fuente: Tribuna