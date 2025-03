"No quiere mucho a su abuelita": Filtran declaraciones del nieto de Maribel Guardia en DIF

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El periodista Ernesto Buitrón sacó a la luz las presuntas declaraciones que habría hecho José Julián, nieto de Maribel Guardia, ante las autoridades del DIF luego de que la actriz denunciara presuntos malos tratos de Imelda Garza Tuñón hacia el menor. Como se sabe, el niño pasó varias semanas alejado de su madre a raíz de este problema legal, sin embargo, el pasado fin de semana se pudo reencontrar con ella.

De acuerdo con lo presentado por Buitrón en el programa Todo para la mujer, José Julián habría declarado que no le gusta vivir con Maribel: "Pero no le grita, ni le pega. Cuando vivía con su mamá era igual, solo hablaban con él, pero no lo regañaba ni le pegaba. Que viviendo con su abuelita, el chofer lo llevaba a la escuela, que sí había ido, pero que solo los primeros días que lo separaron de su mamá, no lo llevaron. Que cuando llegó a vivir con su abuelita sintió tristeza porque no estaba su mamá, pero que su abuelita le dijo que todo esto iba a pasar y que iba a volver a vivir con su mamá".

Además, Ernesto agregó el motivo por el que no le gusta convivir con la exreina de belleza: "Que se siente feliz. Que no quiere mucho a su abuelita porque lo molesta, bueno le pregunta mucho. Que siempre ha vivido en casa de su abuelita. Que le dice Mimi. Que quiere a su abuelita mucho, pero no como quiere a su mamá. Que quiere vivir con su mamá y visitarla (a su abuelita)".

Además, el menor no mencionó algún comportamiento extraño por parte de su mamá: "Que cuando no estaba con ella [Imelda], estaba triste, que con su mamá se llevaban bien, veían películas, comían palomitas, platicaban de cosas de películas, cosas que les interesaban, que ha ido de viaje con su mamá, a veces a Monterrey, que su mamá nació en Veracruz y él nació en Monterrey, que no habla norteño porque no le gusta”.

Nieto de Maribel Guardia habría declarado que no quiere vivir con ella

"Que ya quiere regresar a vivir con su mamá porque la extraña mucho, que en el tiempo que no ha vivido con su mamá, ha vivido con su abuelita, pero se lleva bien con ella, haciendo una expresión de molestia, refiriendo que no le gusta que entre mucho a su cuarto porque se queda mucho tiempo ahí y le hace muchas preguntas, que ¿cómo se siente?, que ¿cómo está?, que ¿qué va a comer?, y eso a él le molesta, que casi no le gusta hablar, no le gusta hablar mucho, que habla, pero no en tiempos largos, que él quiere vivir con su mamá, y visitar y ver a su abuelita, y también quedarse a dormir", agregó el reportero.

Ha trascendido que ha raíz de esto, Maribel ha decidido desistir de la denuncia en contra de Imelda. Ante esta información, la división de opiniones no se hizo esperar, pero las que más destacaron fueron las que se pronunciaban en contra de Maribel Guardia, señalándola de estar "traumatizando" a su nieto con todo lo que ha conllevado el proceso legal que emprendió en contra de Tuñón.

Cabe mencionar que la defensa legal de la costarricense ha reiterado que su cliente no desea quitarle su hijo a Imelda, pero que Maribel está preocupada de que José Julián sea parte de actos indebidos por parte de su madre, a quien acusó reiteradas ocasiones de tener problemas con el supuesto consumo de sustancias ilícitas.

Fuente: Tribuna