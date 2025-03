Pedro Ferriz acusa a Daniel Bisogno de acoso mediático; casi se quita la vida por su culpa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico periodista, Pedro Ferriz Hijar, recientemente decidió brindar una entrevista para aclarar mucho sobre su odio en contra de Daniel Bisogno, y el porque lo mandó al infierno tras su muerte el 20 de febrero del 2025. El también presentador aseguró que cayó en una profunda depresión por culpa del actor y que por él casi se quita la vida, agregando acusaciones de acoso mediático, al burlarse constantemente de él sin importar el daño que le causaba emocionalmente.

Daniel en Ventaneando leyó un articulo de TV Notas, en el que señalan que supuestamente la exesposa del periodista, Alexandra Stergios, lo encontró en la cama con una transexual, burlándose de la situación en varias ocasiones. Tras esto, Pedro lanzó una fuerte amenaza en contra del presentador del vespertino de TV Azteca, señalando que cuando se lo topara de frente deseaba que tuviera "los huev..." de decirle a la cara todas las mentiras que dijo en su programa y le daría una paliza.

El 20 de febrero del 2025, cuando se anunció la muerte de Daniel, Pedro recordó esto y lo mandó al infierno, por lo cual muchos de sus fans en X, antes conocido como Twitter, lo atacaron para defender al difunto presentador. Ahora, en TV Notas habló de la situación y aseguró que es un hombre que no teme decir la verdad que muchos piensan pues desprestigió a varios: "Sufrí depresión, acoso y bullying por esa nota que se publicó. Más, por las afirmaciones de Bisogno, que no solamente lo hizo una vez, sino muchas. Me agarraba de su 'patiño' por rating, pero no se percató de las consecuencias psicológicas que generó".

Ante esto, destacó que él ya demostró que todo fue planeado por su exesposa Alexandra con un cuate llamado Rudy, pero que aún así, el actor de Lagunilla Mi Barrio siguió, y generó una ola de odio en su contra que lo llevaron "al borde del suicidio", pues pasó por una profunda depresión: "Me metí en el mundo de las sustancias. Fueron horrorosos los ataques propiciados por una calumnia. Fue una mentira sacada por mi exesposa".

El periodista de Estrella TV, declaró que a su actual esposa también la atacan e insultan, que la tachan de transexual y culpa de ello a Bisogno, afirmando que TV Notas y cada medio que replicó la nota, le dieron a él su derecho de explicar la situación, menos él, destacando que básicamente lo acosó mediáticamente con el mismo tema: "Si Daniel hubiera sido profesional, que nunca fue, hubiese preguntado directamente. Con una mano en la cintura y con su tonito de chisme dijo: 'Cómo ves que a Pedro lo agarró su mujer con una transexual en la cama’. No, bueno. También Pedrito Sola y Pati Chapoy hicieron agosto de lo que fue una mentira".

Una vez más destacó que el no tiene que pensar en la familia de Daniel cuando él no pensó en la suya ni en su salud mental cuando lo señaló de infiel y con una transexual, o que supuestamente tuvo una relación con Fernando Carrillo, destacando que el casi acaba con su vida y no va a callarse, mandando otro mensaje a Alex Bisogno: "Le digo a Alex B, quien se quiere quedar con el lugar de su hermano, que no intente darme clases de moralidad, porque no le queda. Ha dado entrevistas por todos lados. Quiere limpiar una imagen que francamente no se puede".

Con respecto a sus tuits en el que afirma que el actor de El Tenorio Cómico se fue al infierno, él señaló que por culpa de Daniel vive un infierno en vida, pues se le ataca constantemente con mensajes como "¡Cállate, chupa pit…', y otros insultos sin medios lo que dañan, así como el presentador: "Llevo 2 años libre de sustancias. Ha sido un camino muy complicado. Demuestro mi capacidad de resurgir de las cenizas, como el ave Fénix".

Mi esposa María es el regalo más grande que me ha dado Dios. Está conmigo en las buenas y las malas. Es maravillosa. No como la experiencia amarga que tuve que vivir con Alexandra Stergios. Eso sí era el infierno", concluyó.

Pedro con su actual esposa, María.

