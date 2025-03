Quiere otra oportunidad: Ben Affleck desea regresar con Jennifer Garner ¿por eso se divorció de JLo?

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Ben Affleck estaría abierto a una reconciliación con Jennifer Garner, según reveló una fuente al medio Page Six, alimentando así rumores sobre la relación entre los actores que estuvieron casados durante una década. La estrella de Justice League "definitivamente estaría dispuesto a darle otra oportunidad a su historia con Jen si alguna vez el momento fuera el adecuado", afirmó la fuente. Sin embargo, matizó que "Ben sabe que no es realista en este punto de sus vidas".

Para quien no lo sepa, Affleck, de 52 años, finalizó recientemente su divorcio de Jennifer Lopez y, según la misma fuente, "está enfocado en su trabajo y en este nuevo capítulo de su vida". Además, el actor "respeta la relación de Jen con John [Miller] y nunca se interpondría entre ellos".



Por su parte, una segunda fuente aclaró que el sentimiento no es mutuo: "Jen está feliz con John y no está pensando en nada más. Tiene una gran relación de crianza compartida con Ben, y eso es lo único que les une en este momento". Jennifer Garner, también de 52 años, y John Miller, de 47, han mantenido una relación intermitente desde 2018. Los representantes de ambos actores no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

A pesar de esto, Affleck y Garner fueron vistos recientemente juntos y sonrientes mientras celebraban el cumpleaños número 13 de su hijo Samuel, el pasado domingo, en un parque de paintball en Los Ángeles. Los coprotagonistas de Daredevil compartieron risas y charlas durante las festividades. La cercanía entre los exesposos ha sido evidente desde el divorcio de Affleck y Lopez. "Están más unidos de lo que han estado desde su separación", aseguró una fuente a finales de enero. "Se han apoyado mutuamente, especialmente con los incendios en Los Ángeles y las dificultades recientes".

Sin embargo, no todos ven esta conexión con buenos ojos. Según el mismo medio, John Miller no estaría del todo cómodo con la creciente cercanía entre Affleck y Garner. "John siente que Ben pasa demasiado tiempo con ellos, especialmente en fechas importantes como Navidad y Acción de Gracias. A veces, se siente como una tercera rueda", reveló una fuente. Mientras los rumores continúan, lo cierto es que la prioridad para Affleck y Garner sigue siendo la crianza de sus tres hijos: Violet, de 19 años, Seraphina, de 16, y el menor, Samuel.

